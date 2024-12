Die Frauen des FC Schalke 04 spielen in der Westfalenliga um den Aufstieg mit. Doch das war nicht der einzige Höhepunkt der bisherigen Saison.

Bei so einer Ausbeute zum Ende des Kalenderjahres fällt es eigentlich nicht schwer, zufrieden zu sein. Doch ein Härchen in der Suppe finden die Frauen des FC Schalke 04 dennoch. „Als einziges der 14 Teams sind wir noch ungeschlagen“, sagte S04-Trainer Stefan Colmsee gegenüber den Vereinsmedien. „Das haben wir so nicht unbedingt erwartet.“ Allerdings reichte das nicht für den ersten Platz in der Westfalenliga – den hat mit einem Punkt Vorsprung der Lokalrivale Borussia Dortmund inne.

„Mit dem Blick auf die Tabelle hätten wir uns unter dem Weihnachtsbaum vielleicht noch etwas anderes gewünscht, aber wir sind dennoch glücklich mit dem aktuellen Rang und sind gespannt, was der zweite Saisonabschnitt mit sich bringt“, meinte Colmsee. Der Auftrag, den er sich und seiner Mannschaft mit auf den Weg gibt, ist schon klar: „Wir wollen ungeschlagen bleiben. Wenn wir das schaffen, können wir bis zum Ende im Aufstiegsrennen mitmischen.“

Ein erneuter Aufstieg wäre der nächste Höhepunkt in einer Saison, die bislang nur so von Highlights geprägt war. Allen voran wohl das Derby gegen den BVB im Parkstadion vor 2999 Zuschauern. „Das war ein ganz besonderes Ereignis, das wir alle nicht so schnell vergessen werden“, erklärte Colmsee. Aber auch das erste Heimspiel im August stand für den Trainer auf der langen Liste der Highlights. Nicht zuletzt der Einzug ins Viertelfinale des Westfalenpokals.

Der Fokus dürfte aber vorerst weiterhin auf dem Erfolg in der Westfalenliga liegen. Zuletzt gewannen die Schalker Frauen mit 6:0 gegen den SV Oesbern. „Für mich ist es sehr wichtig, wie eine Mannschaft aus einer Halbserie herausgeht. Die Pause haben wir mit einem sehr guten und klaren Ergebnis eingeläutet“, meinte Colmsee. „Das sind Momente, die bleiben und ich erhoffe mir, dass sie uns weiterhin ein gutes Gefühl geben.“

Gut möglich, dass die Schalkerinnen in den verbleibenden Spielen der Saison noch ein stabileres Bild abgeben als bislang. Nachdem im Sommer der Kader neu zusammengesetzt wurde, haben sich die Spielerinnen nun finden können. „Mit den Ergebnissen sind wir sehr zufrieden und stolz auf jede einzelne Spielerin, die ihren Beitrag zu diesem Erfolg beigetragen hat“, meinte der S04-Trainer. Und noch kann ja der ein oder andere Erfolg noch hinzukommen.