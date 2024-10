Am kommenden Sonntag (16.00 Uhr) steigt das erste Revierderby zwischen dem S04 und dem BVB im Frauenfußball. Schalke wechselt dafür sogar das Stadion.

Es gibt wieder ein Revierderby! Die wahrscheinlich einzigen Pflichtspiele zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund im Seniorenbereich finden in dieser Saison nicht bei den Männern, sondern bei den Frauen statt.

Und es ist eine Premiere. Am kommenden Sonntag (27.10.24, 16.00 Uhr) treffen der S04 und der BVB erstmals im Fußball der Frauen aufeinander. Möglich wurde das durch den Aufstieg beider Vereine in die Westfalenliga. Und hier duellieren sie sich nun um den erneuten Aufstieg in die Regionalliga. Schalke ist Zweiter, der BVB führt die Tabelle an.

Das erste Heimrecht genießen die Königsblauen. Und sie werden für dieses bislang größte Spiel der Damen seit ihrer Neugründung das Stadion wechseln. Denn normalerweise finden die Begegnungen der Schalke-Frauen bisher in der Glückauf-Kampfbahn vor nur wenigen Zuschauern statt.

Aber die Rahmenbedingungen dort passen nicht für eine Partie der beiden rivalisierenden Vereine. Denn eine Fantrennung ist dort - anders als im Parkstadion - kaum bis gar nicht möglich. Auch, wenn es bislang im Damen-Fußball keine Ausschreitungen gab und den Gastgebern nach RS-Informationen auch keine Hinweise darauf vorliegen, wollen alle Beteiligten die bestmöglichen Rahmenbedingungen für das Spiel der beiden Top-Aufstiegsfavoriten bieten. Deshalb gab es nach RS-Informationen auch einen vorherigen Austausch beider Klubs und den Ordnungsbehörden. Sicherheitspersonal wird - wie auch bei allen Spielen der Knappenschmiede im Parkstadion - vor Ort sein.

Schalke hofft im Frauen-Derby gegen den BVB auf vierstellige Kulisse

Den Anhängern von Borussia Dortmund steht eine hohe dreistellige Zahl an Tickets für die Fans der Damen-Mannschaft zur Verfügung. Für die Schalke-Anhänger sind mehr als 2.000 Steh- und Sitzplätze vorhanden. Anders als bei den Spielen in der Glückauf-Kampfbahn, die kostenlos sind, wird wegen des erhöhten Aufwands ein Eintrittspreis von sieben Euro (ermäßigt fünf Euro) erhoben. Für S04-Mitglieder sind Tickets im Service-Center des Klubs zu erwerben. Die Gesamtkapazität des Parkstadions liegt weiterhin bei 2.999 Zuschauern inklusive der 150 überdachten Sitzplätze, hinzukommen die Medienvertreter.

Für das Catering der Anhänger beider Vereine wird gesorgt sein. Bei den Begegnungen in der Glückauf-Kampfbahn liegt die Verpflegung in den Händen der DJK Teutonia Schalke-Nord, die in der GAK ihre Heimspiele austrägt.

Beim anstehenden Revierderby im Parkstadion gibt es das normale kulinarische Angebot wie bei den Partien der Knappenschmiede. Schalke 04 rechnet mit einer vierstelligen Besucherzahl und hofft sogar darauf, das Parkstadion im besten Fall ganz gefüllt zu bekommen.

Eine große Rolle wird dabei das Wetter spielen, denn die meisten Plätze im Parkstadion sind nicht überdacht. Beim Zweitliga-Heimspiel der Profis gegen die SpVgg Fürth soll zudem nochmal die Werbetrommel gerührt werden. Für einen neuen Zuschauerrekord für die Damen-Abteilung dürfte das Revierderby aber in jedem Fall sorgen.