Im Achtelfinale des DFB-Pokals haben die Frauen des VfL Bochum einen Bundesligisten zugelost bekommen. An diesem Wochenende spielt auch die U21 des VfL das Derby gegen Wattenscheid.

In der ersten Runde im DFB-Pokal der Frauen siegte der VfL Bochum mit 10:0 beim FC Hansa Rostock. In der 2. Runde gab es ein 4:0 beim Kieler MTV.

Nun steht das Achtelfinale auf dem Programm. Und die Auslosung bescherte den Frauen des VfL zwar ein Heimspiel - aber auch ein sehr schwieriges. Denn es geht gegen die Bundesliga-Frauen der TSG Hoffenheim, die mit einem Sieg und einer Niederlage in die Bundesliga gestartet sind.

VfL-Trainer Kyra Malinowski betonte: "Auf der einen Seite freuen wir uns darüber, dass wir ein Heimspiel haben. Auf der anderen Seite sind die Rollen natürlich klar verteilt. Wir haben mit Hoffenheim einen ordentlichen Brocken erwischt, wir versuchen trotzdem, die TSG zu ärgern."

Ausgetragen werden die Achtelfinal-Partien vom 22. bis zum 24. November. Wo gespielt wird, das steht noch nicht fest. Die Damen des VfL sind bereits ins Ruhrstadion ausgewichen, die Männer spielen an dem Wochenende im November auch nicht zu Hause, sondern beim VfB Stuttgart.

Doch da wäre noch die U21 des VfL Bochum, die an diesem Wochenende in der Oberliga Westfalen ihr stadtinternes Heimspiel gegen die SG Wattenscheid 09 austrägt. Da die Partie als Sicherheitsspiel ausgewiesen ist, wird die U21 am Samstag (23. November) im Stadion gegen die SGW auflaufen (14:30 Uhr). Am Sonntag darauf ist Totensonntag - hier wird in der Regel nicht gespielt.

Zurück zu den Frauen des VfL: Die haben bisher 12.500 Euro mit den beiden Siegen im DFB-Pokal verdient, denn für die erste Runde im DFB-Pokal der Frauen gab es 5000 Euro, für die zweite Runde gibt es 7500 Euro, für die dritte Runde 10.000 Euro, für die Viertelfinalspiele 70.000 Euro, für die Halbfinalspiele 80.000 Euro, der Verlierer des Finals erhält 100.000 Euro, der Gewinner des DFB-Pokals erhält 150.000 Euro.

Die Achtelfinal-Auslosung im Überblick

1. FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg

Borussia Mönchengladbach – SGS Essen

SC Fortuna Köln – SV Werder Bremen

1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt

Bayer 04 Leverkusen – Turbine Potsdam

Hamburger SV – FC Carl Zeiss Jena

VfL Bochum 1848 - TSG Hoffenheim

SC Freiburg – FC Bayern München