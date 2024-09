Trotz des ersten Punktverlustes steht der FC Schalke noch auf Platz eins der Frauen-Westfalenliga. Der BVB liegt auf Rang drei.

Der dritte Spieltag der Frauen-Westfalenliga brachte für Borussia Dortmund und den FC Schalke 04 unterschiedliche Ergebnisse. Der BVB feierte den zweiten Kantersieg in Serie, Schalke musste sich mit einem 0:0 gegen den SVKT 07 Minden begnügen.

Ganz anders der BVB: Der feierte nach dem 7:0 gegen den Herforder SV Borussia Friedenstal ein 8:0 gegen SuS Concordia Flaesheim. Der Lohn: der Sprung auf Platz drei.

Ganz oben steht weiter der FC Schalke - trotz des ersten Punktverlustes, nach dem S04-Trainer Stefan Colmsee bilanzierte: "Wenn wir ein Tor machen, dann verändert sich das Spiel, weil der Gegner aufmachen muss. Allerdings haben wir das nicht geschafft. Daher wurde es gegen Ende immer hektischer und unkontrollierter. Wir wissen, dass wir das besser können und daran werden wir kommende Woche arbeiten. Wir wurden diesmal nicht geschlagen, haben aber zwei Punkte liegen lassen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir an unsere Leistungsgrenze gegangen sind. Das habe ich der Mannschaft auch gesagt. Wir müssen und wollen besseren Fußball anbieten. Meine Spielerinnen und ich sind enttäuscht von dem Ergebnis, aber gleichzeitig auch von der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Das wollen wir nächste Woche direkt wieder besser machen.“

Etwas anders fiel das Fazit von BVB-Coach Thomas Sulewski aus: "Das frühe Tor hat uns viel Sicherheit gegeben. Die Mannschaft hat aber erkennt, dass noch manch falsche Entscheidung getroffen wurde." Nach einem 8:0 sicher Klagen auf hohem Niveau. Marie Grothe war mit drei Toren beste Dortmunder Torschützin. Zudem trafen Sarah Giebels (2), Finnja Maria Schriek (2) und Marjana Narceva.

In der Westfalenliga steht für den BVB am kommenden Sonntag, 15. September (13 Uhr), die Partie bei Arminia Ibbenbüren auf dem Programm. Am selben Tag (11 Uhr) muss der FC Schalke zu den Frauen von der DJK GW Amelsbüren.