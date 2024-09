So hat sich der VfL Bochum den Auftakt in die 2. Bundesliga gewünscht. Die SGS Essen verlor gegen Hoffenheim.

Nachdem das erste Spiel gegen Bayern München II verlegt werden musste, starteten die Frauen des VfL Bochum am Sonntag in die 2. Bundesliga. Und Spiel eins nach dem Aufstieg wurde zum nächsten Highlight.

Gegen Eintracht Frankfurt II lief die 78. Minute, zu diesem Zeitpunkt rechneten die meisten Besucher bereits mit einem 0:0. Dann war es Lilly Huber, die nach einer Ecke goldrichtig stand und das 1:0 für die Mannschaft von Trainer Kyra Malinowski erzielte.

Bei dem 1:0 blieb es und der VfL feierte den perfekten Start in die 2. Bundesliga. Malinowski betonte: "Es ist ein sehr schönes Gefühl, dass wir so in die Liga starten konnten. Mit der einen Woche mehr Pause war die Vorfreude auch noch größer. Wir waren heiß und wollten die drei Punkte unbedingt hierbehalten. Das war ein richtiger Kraftakt, aber wir sind umso glücklicher, dass es uns gelungen ist. Wir hätten uns nach dem Spielverlauf auch nicht beschweren können, wenn wir uns die Punkte geteilt hätten. Ich bin extrem stolz darauf, dass wir am Ende nicht nervös geworden sind und es souverän runtergespielt haben. Der Glaube an den Sieg war die ganze Zeit da und das gibt uns jetzt auch für die nächsten Wochen nochmal einen ordentlichen Schub. Wir freuen uns auf Kiel, wollen unserer Favoriten-Rolle gerecht werden und die nächste Runde erreichen.“

In zwei Wochen (15. September, 14 Uhr) muss der VfL dann zum FSV Gütersloh 2009 reisen. Zuvor steht im DFB-Pokal das Zweitrundenspiel beim Kieler MTV an (Samstag, 7. September, 14 Uhr) an. Malinowski: "Jetzt gilt der volle Fokus Kiel."

SGS Essen verliert zum Auftakt in der Bundesliga

Nicht so gut lief es in der Frauen-Bundesliga für die SGS Essen. Die verlor zum Auftakt gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 1:2. Selena Cerci und Erleta Mermeti brachten die Sinsheimer mit 2:0 in Führung.

Annalena Rieke konnte für die Essener nur noch verkürzen. In zwei Wochen muss die SGS am zweiten Spieltag (Sonntag, 15. September, 18:30 Uhr) zum 1. FC Köln reisen, der sein erstes Spiel bei RB Leipzig mit 1:2 verlor. Zuvor steht aber das Pokalspiel bei der DJK Wacker Mecklenbeck (Sonntag, 8. September, 15:30 Uhr) an.