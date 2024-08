VfL Bochum: Die Frauen haben einen neuen Trikotsponsor

Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga präsentieren die Frauen des VfL Bochum nun einen neuen Trikotsponsor.

Mit der DMV Group begrüßt der VfL Bochum einen neuen top Partner an seiner Seite. Zur Zusammenarbeit gehört insbesondere auch die Präsenz als Trikotsponsor der VfL-Frauen in den kommenden beiden Spielzeiten.

Rund 160 Mitarbeitende an sechs Standorten in drei Ländern und ein Jahresumsatz von 100 Millionen Euro – damit zählt die DMV Group zu den führenden Full-Service-Vermarktern für Health & Beauty Produkte, sowie für Sortimente aus dem Warenbereich Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel.

„Wir haben in stets freundschaftlich geführten Gesprächen von Beginn an gemerkt, dass es zwischen DMV und dem VfL einfach passt“, sagt Tim Jost, Direktor Marketing & Vertrieb sowie Mitglied der Geschäftsleitung beim VfL. „DMV hat sich bewusst für den Weg unserer VfL-Frauen entschieden. Dass ein deutschlandweit aktives Unternehmen diese Reichweite für sich nutzen will, macht uns besonders stolz. Der Frauenfußball boomt: Neben dem sportlichen Aufstieg verzeichnen wir in Bochum jetzt auch Erfolge im wirtschaftlichen Bereich. Außerdem ergeben sich mit DMV an unserer Seite ganz neue Möglichkeiten in der Netzwerkerweiterung.“

„Wir sehen sehr viele Attribute beim VfL, die sehr gut auf unser Markenimage einzahlen, so steht der VfL für harte, ehrliche Arbeit und die Fähigkeit, auch mit geringen Mitteln den Großen Paroli bieten zu können“, sagt Lars Diedrichs, geschäftsführender Gesellschafter der DMV Group. „Deshalb haben wir uns schon zum Jahreswechsel entschieden, top Partner des VfL zu werden.“

Diedrichs führt fort: „Diese Partnerschaft durch die Rolle als Hauptsponsor der Frauenmannschaft auszuweiten, ist eine sehr reizvolle Möglichkeit für uns, weil sich unser Produktsortiment in erster Linie an die weibliche Verwenderschaft richtet. Außerdem ist es bereits seit einigen Jahren ein großes Anliegen von DMV, durch Anpassung der Voraussetzungen ein attraktiver Arbeitgeber für Frauen zu sein, die Beruf und Privatleben engagiert unter einen Hut bringen wollen. Uns im Umfeld eines Teams engagierter und erfolgreicher Athletinnen zu präsentieren, passt deshalb sehr gut in unsere Kommunikationsstrategie und schließt an eine Tradition des Sponsorings im Frauensport an, die bisher schon Handball, Biathlon und Triathlon umfasste.“