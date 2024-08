Der VfL Bochum hat das erste Pflichtspiel der Saison erfolgreich absolviert. Der Zweitliga-Aufsteiger setzte sich im DFB-Pokal der Frauen gegen Hansa Rostock durch.

"Endlich geht es wieder um was", hatte Kyra Malinowski am vergangenen Donnerstag gesagt. Die Vorfreude auf das erste Pflichtspiel der Saison war der Trainerin des VfL Bochum anzumerken. Dass der Zweitliga-Aufsteiger in der ersten Runde des DFB-Pokals der Frauen auch gleich als Favorit auftreten musste, dürfte sie wenig gestört haben.

Einen Stolperer bei Hansa Rostock, die erst in die Regionalliga Nordost aufgestiegen waren, hätte der Stimmung in Bochum allerdings einen herben Dämpfer versetzt. Aber nach dem 10:0 (4:0) in Mecklenburg-Vorpommern ist vor dem Saison-Auftakt in der 2. Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt II (1. September, 14 Uhr) keine Spur von schlechter Laune zu finden.

Bereits in der ersten Hälfte sorgten die Bochumerinnen innerhalb von knapp zehn Minuten für klare Verhältnisse. Erst trafen Nina Lange (21.) und Alina Angerer (24.) binnen drei Minuten. Dann stellten Lucy Karwatzki (26.) und Lilian Huber (33.) den Pausenstand her.

Die Statistik zum Spiel VfL Bochum: Resing - Haase, Huber, Freutel - Wilhelm, Moczarski, Karwatzki, Fölsing, Kerkhof - Lange, Angerer Tore: 0:1 Lange (21.), 0:2 Angerer (24.), 0:3 Karwatzki (26.), 0:4 Huber (33.), 0:5 Angerer (55.), 0:6 Lange (62.), 0:7 Lange (66.), 0:8 Figueira Marques (76.), 0:9 Lange (79.), 0:10 Figueira Marques (Elfm./86.)

In der zweiten Halbzeit änderte sich an den Kräfteverhältnissen wenig. Die Rostockerinnen waren bemüht, kamen auch zu einer Chance. Nach gut zehn Minuten nahm der VfL-Offensiv-Express dann wieder Fahrt auf. Zunächst erhöhte Angerer (55.), ehe Nina Lange ihren Dreierpack (62./66.) schnürte und die Bochumerinnen endgültig auf die Siegerstraße brachte.

Die Lust aufs Toreschießen hatten die VfL-Frauen aber noch nicht abgelegt. Das eingewechselte Talent Anna-Luisa Figueira Marques (76.) und erneut Lange (79.) erhöhten auf 9:0. Kurz vor Abpfiff verwandelte Figueira Marques noch einen Elfmeter zum 10:0 (86.).

Die zweite Runde im DFB-Pokal der Frauen wird am kommenden Dienstag (20. August) nach dem Ende des Spiels zwischen dem FSV Gütersloh 2009 und Union Berlin ausgelost. Dann werden auch die Erstligisten in den Pokal-Wettbewerb eingreifen. Darunter auch die SGS Essen.

Ob der VfL Bochum in dieser Runde auch als Favorit auf dem Blatt Papier stehen wird, ist eine Frage des Losglücks. Gegen eine weite Pokalreise hätten Kyra Malinowski und ihre Spielerinnen aber sicherlich nichts einzuwenden.