Mit einem Sieg über die TSG Hoffenheim II starten die VfL-Frauen in die Saisonvorbereitung. Das sagte Trainerin Kyra Malinowski.

Die Frauen des VfL Bochum haben zum Auftakt ihrer Saisonvorbereitung einen Sieg eingefahren. Beim 1:0 gegen die TSG Hoffenheim II erzielte Nina Lange kurz nach Wiederbeginn das Tor des Tages.

Der Sieg zum Auftakt eines Testspiel-Doppelpacks am Wochenende stimmte auch die Cheftrainerin zufrieden. "Das erste Spiel war ein guter Test", erklärte Kyra Malinowski, die einen guten Gegner sah. "Hoffenheim ist schon länger in der Vorbereitung, entsprechend waren sie auf einem sehr guten Niveau. Sie haben viele junge, gut ausgebildete Spielerinnen."

Dennoch behielt der VfL die Oberhand und ging nach torloser erster Hälfte durch Lange (49.) schnell in Führung. Bei der blieb es. Malinowski ordnete ein: "Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich zufrieden. Dass da auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben ist, ist glaube ich aber auch klar. Wir sind erst seit anderthalb Wochen im Training, das war unser erstes Testspiel und wir haben viele Neuzugänge. Dementsprechend muss sich das auch erstmal finden."

Sowohl im ersten als auch im zweiten Durchgang spielten die Bochumerinnen erstmals in diesen Konstellationen zusammen. Dafür sah die Trainerin auch in den ersten Trainingseinheiten schon viel Gutes. "Die Neuzugänge haben sich schon gut eingebracht und sind nach der kurzen Zeit schon sehr gut integriert, besonders neben dem Platz. Auf dem Platz wird sich das noch finden."

Komplettiert wird das Wochenende für die VfL-Frauen mit dem Testspiel gegen den SSV Rhade am Sonntagmittag (28. Juli, 14.30 Uhr). "Da wird auch jede Spielerin 45 Minuten kriegen", kündigte Malinowski an und verriet auch den Plan für die nächsten Wochen der Vorbereitung.

Kommende Woche wird es am Samstag (3. August) im Test gegen Bundesligist SGS Essen gehen, bevor die Mannschaft in ein Trainingslager aufbricht. Pflichtspielstart wird am 13. August die Erste Runde im DFB-Pokal bei Hansa Rostock sein, eine Woche später startet die 2. Frauen-Bundesliga. mit gp