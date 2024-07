Die Frauen des VfL Bochum haben vier Spielerinnen verpflichtet, keine älter als 23 Jahre.

Die Frauen des VfL Bochum haben den ersehnten Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga endlich geschafft. Nach einer starken Saison und einer erfolgreichen Relegation gegen den FSV Mainz spielt die Mannschaft von Trainerin Kyra Malinowski nun im Bundesliga-Unterhaus.

Und die Vorbereitung läuft seit einigen Tagen für das neue Abenteuer. Sechs Spielerinnen sind bisher extern verpflichtet worden. Die Zugänge von Sarah Freutel und Leonie Doege waren bekannt, nun wurden vier weitere Transfers verkündet.

Lilian Huber kommt mit ihren 22 Jahren bereits mit reichlich Erfahrung. Sie spielte beim FC Bayern in der U17, später für die Bayern-Reserve in der 2. Bundesliga. Zuletzt war Huber in den USA bei den Kentucky Wildcats und den Memphis Tigers aktiv. „Ich freue mich riesig, Teil dieses Team zu sein“, sagt Huber auf den vereinseigenen Medien des VfL. „Ich habe von Anfang an gespürt, dass diese Mannschaft immer viel Feuer und Energie bringt. Ich will dem Team auf und neben dem Platz mit meinen Erfahrungen weiterhelfen.“

Mit Michelle Klostermann kann der VfL zudem eine Rückkehrerin begrüßen. Sie lief für die U17 des VfL auf, anschließend ging es raus aus dem Revier. Zuletzt lief sie für den FC Sand auf. Nun das Comeback in Bochum.

„Michelle kennt die Liga bereits und hat trotz ihres jungen Alters schon einige Erfahrungen auch im Ausland sammeln können“, sagt Annike Krahn, Sportliche Leiterin der Frauen- und Mädchenabteilung des VfL Bochum.

Noch jünger als Klostermann (23) ist der dritte Zugang. Die 20-jährige Antonia Haase wechselt zum VfL. Sie kommt vom VfL Wolfsburg II und kennt daher die 2. Bundesliga auch schon.

Krahn über Haase: „Neben unseren offensiven Qualitäten wird es auch darauf ankommen, eine defensive Kompaktheit zu haben. Mit Antonia gewinnen wir eine Abwehrspielerin dazu, die genau unser Anforderungsprofil erfüllt.“

Neben diesem Trio hat der VfL mit Anna Latifa Uebing noch eine weitere Spielerin verpflichtet, die mit ihren 17 Jahren aus der U17 der SGS Essen nach Bochum kommt.

In der Bundesliga West stand die offensive Mittelfeldspielerin insgesamt 37-mal auf dem Platz und erzielte vier Tore. „Anna ist eine talentierte Spielerin mit viel Potenzial, die unsere Flexibilität und Qualität in der Offensive erhöht“, sagt Krahn.

Die Frauen des VfL starten am Samstag (24. August) in die neue Spielzeit. Zum Auftakt muss die Malinowski-Elf zum FC Bayern München II.