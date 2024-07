Der FLVW hat die überkreislichen Ligen eingeteilt. In der Westfalenliga treffen erstmals die Frauen von Schalke 04 und Borussia Dortmund aufeinander.

Beide starten als Aufsteiger in die neue Saison der Fußball-Westfalenliga der Frauen. Das Team des FC Schalke 04 hat sich die Meisterschaft und den Aufstieg in der Landesliga 3 der Frauen gesichert, Borussia Dortmund tritt als Meister der Landesliga 2 in der neuen Saison in der Westfalenliga an. Dritter Aufsteiger aus der Staffel 1 ist in der neuen Saison 2024/25 der SV Thülen (Brilon/Sauerland).

Ein Gegner aus der näheren Umgebung ist der SuS Concordia Flaesheim (aus Haltern am See). Die Abteilung hat eine Bundesliga-Vergangenheit - im Zusammenschluss mit der SG Hillen trat der SuS zwei Spielzeiten lang als FFC Flaesheim-Hillen in der ersten Liga an und wurde in der Saison 2000/2001 vom früheren Schalker Spieler Hermann Erlhoff trainiert.

Frauen: Kein Derby Schalke - BVB in der Landesliga

Auf Landesliga-Ebene werden die Zweitvertretungen von Schalke 04 und Borussia Dortmund nicht aufeinandertreffen, auch hier sind Blau-Weiß und Schwarz-Gelb jeweils Aufsteiger. Das Team aus Dortmund tritt in der Landesliga 2 an, die Schalker Fußballerinnen in der Staffel 3. In der Staffel, in der der BVB II um Punkte kämpft, spielen unter anderem auch der VfL Bochum II, der SC Union Bochum-Bergen und die SpVgg Herne-Horsthausen.

Fußball-Westfalenliga der Frauen

1. SV Thülen (Aufsteiger LL 1)

2. SV KT 07 Minden

3. Herforder SV Bor. Friedenstal

4. DJK Arm. Ibbenbüren

5. DSC Arminia Bielefeld II

6. FC Iserlohn

7. BV Borussia Dortmund (Aufsteiger LL 2)

8. SV Germ. Hauenhorst

9. BSV Werther

10. FC Schalke 04 (Aufsteiger LL 3)

11. SuS Concordia Flaesheim

12. SV Oesbern

13. SV Fortuna Freudenberg

14. DJK GW Amelsbüren

Fußball-Landesliga 2 der Frauen

1. SC Drolshagen

2. VfL Bochum II

3. FC Iserlohn II (Aufsteiger BL 3)

4. BSV Heeren

5. SV Hohenlimburg

6. Borussia Dortmund II (Aufsteiger BL 4)

7. FC Borussia Dröschede

8. DJK SpVgg. Herten

9. TV Brechten

10. SC Union BO-Bergen

11. SpVgg. Herne-Horsthausen

12. SV Fortuna Freudenberg II

13. SF Sümmern

14. SpVg. Berghofen (Absteiger WL), zurückgezogen am 03.07.2024, Absteiger 2024/2025

Fußball-Landesliga 3 der Frauen

1. DJK GW Nottuln

2. SV Borussia Emsdetten

3. VfL Billerbeck

4. FC Schalke 04 II (Aufsteiger BL 5)

5. TuS Recke

6. SV BW Aasee

7. Union Wessum

8. DJK Borussia Münster

9. ASC Schöppingen (Aufsteiger BL 6)

10. DJK Arminia Ibbenbüren II

11. SV Langenhorst Welbergen

12. Turo Darfeld

13. SC Westfalia Kinderhaus (w. Aufsteiger BL 6) 14. SpVg. Vreden