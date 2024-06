Die Frauen-Bundesliga wird aufgestockt. Das hat in der neuen Spielzeit Auswirkungen bis in die Regionalliga, wo einmal alle Meister aufsteigen können.

Die Entwicklung im Frauen-Fußball ist beachtlich. Immer mehr Vereine grünen ihre Frauen-Abteilungen, viele davon mit dem Ziel, am Ende in der Bundesliga zu spielen.

So auch Schalke 04 und Borussia Dortmund, beide sind in der abgelaufenen Spielzeit in die Westfalenliga aufgestiegen. Der VfL Bochum stieg auch auf und ist nun bereits in der 2. Bundesliga.

Dieser ganzen Entwicklung wurde nun Rechnung getragen. Denn ab der Saison 2025/26 wird die Frauen-Bundesliga aufgestockt - von zwölf auf 14 Teams.

Sabine Mammitzsch, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, sagt: "Seit ihrer Gründung in der Saison 1990/1991 hat die Frauen-Bundesliga eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Von den Anfängen in zwei Staffeln Nord und Süd mit je zehn Teams bis hin zur aktuellen eingleisigen Struktur mit zwölf Teams - jeder Schritt markierte einen Meilenstein in der Entwicklung. Gemeinsam mit den Klubs der Frauen-Bundesligen werden wir nun die nächsten Schritte gehen. Ein breiterer Wettbewerb und mehr Sichtbarkeit für alle Teams werden den Fokus weiter auf die Liga richten. Entsprechende Rahmenbedingungen sollen die Entwicklung unserer Spielerinnen fördern und die Bindung der Fans stärken."

Diese Aufstockung hat auch für die nun anstehende Saison 2024/25 bereits Auswirkungen. So wird es vermutlich nur einen Absteiger geben, eventuell muss auch kein Team aus der Bundesliga absteigen.

Drei Aufsteiger aus der 2. Bundesliga sind vorgesehen, die würden bei einem Absteiger dann für die Aufstockung reichen. Sollte unter den drei Aufsteigern ein Team sein, das nicht aufstiegsberechtigt ist, gäbe es keinen Absteiger aus der Bundesliga.

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Die Entwicklungen in den letzten Jahren zeigen, dass nicht nur das sportliche Niveau steigt, sondern auch die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des Frauenfußballs deutlich gewachsen ist. Immer mehr Lizenzvereine erkennen den Wert und das Potenzial des Sports und investieren entsprechend. Neue Teams treten dem Wettbewerb bei, erhöhen die Vielfalt und Intensität der Spiele und setzen damit ein starkes Signal für die Zukunft des Frauenfußballs."

Zudem gab der Verband bekannt, dass für die 2. Bundesliga derzeit keine Anpassungen geplant sind. Aufgrund der drei Aufsteiger in die Google Pixel Frauen-Bundesliga, einem Absteiger aus der höchsten Spielklasse und der Beibehaltung der aktuellen Abstiegsregelung von drei Absteigern aus der 2. Frauen-Bundesliga, werden in der Qualifikationssaison 2024/2025 alle Meister aus den fünf Frauen-Regionalligen direkt in die 2. Frauen-Bundesliga aufsteigen.