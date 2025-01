Auch mit 35 Jahren will es Kevin Zamkiewicz noch nicht sein lassen. Der Vollblut-Stürmer hat einen neuen Verein in der Bezirksliga gefunden.

Ob Landes- oder Bezirksliga, ob VfB Frohnhausen, DJK/Sportfreunde Katernberg oder SV Burgaltendorf: Da, wo Kevin Zamkiewicz auf Torejagd geht, sind Buden garantiert. Diese wertvollen Treffer erhofft sich ab sofort auch die Turngemeinde Essen-West.

Denn Zamkiewicz hat dem abstiegsbedrohten Bezirksligisten seine Zusage gegeben. Ganz zur Freude von Trainer Didi Krause.

"Wir sind froh, dass wir so einen Top-Mann für die Turngemeinde gewinnen konnten. Der Verein hat dafür auch alles getan. Kevin ist ein absoluter Gewinn für die Mannschaft und wird uns auf allen Ebenen bereichern - sportlich wie auch menschlich. Einfach ein Typ, den wir brauchen. Mit einigen Jungs aus der Truppe hat er schon zusammengespielt, das wird uns auf dem Platz nach vorne bringen. Jetzt werden wir mit aller Intensität in die Vorbereitung gehen, um den Abstieg zu vermeiden", erklärt Krause gegenüber RevierSport.

Die Turngemeinde Essen-West durchlebt in der Bezirksliga Niederrhein 6 momentan eine schwierige Situation. Das Team von Trainer Dietmar Krause ist schlecht in die Saison gestartet und konnte sich bislang noch nicht stabilisieren.

Die Bilanz: Von 18 Partien konnte die Turngemeinde gerade einmal vier Spiele gewinnen und drei Remis erkämpfen. Der Rest der Partien ging verloren. Die Folge dieser schwachen Ausbeute: Mit nur 14 Punkten steht das Team aus dem Essener Westen auf einem Abstiegsplatz. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt vier Punkte.

Doch mit einigen Spielern, die nach Verletzungen zurückkehren, sowie Königstransfer Zamkiewicz will das Krause-Team den Gang in die Kreisliga A unbedingt verhindern. Wenn es im Februar wieder um Ligapunkte geht, dann stehen zunächst die Partien gegen Viktoria Buchholz (9. Februar), beim SV Genc Osman Duisburg (16. Februar) sowie das Derby gegen den VfB Frohnhausen (23. Februar) an.