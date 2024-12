Vor gut einem Monat, Mitte November 2024, hatte der VfB Hüls eine Trainerentlassung zu vermelden. Nun ist ein namhafter Nachfolger gefunden worden.

Schon im sechsten Jahr in Serie spielt der VfB Hüls in der Bezirksliga. Und in der Westfalen-Staffel 9 läuft es in dieser Saison durchwachsen für den Klub, der 2013 noch in der Regionalliga West an den Start ging. Platz zehn steht nach 14 Spieltagen zu Buche.

Oliver Ridder musste als Trainer bereits am 13. November 2024 seinen Hut nehmen. Bis dato gab es eine Interimslösung. Nun steht der neue Cheftrainer fest: Manfred Wölpper übernimmt am Badeweiher.

Unter dem 67-Jährigen feierte der VfB Hüls seine erfolgreichste Zeit. So wurden die Marler unter Wölpper 2000 Westfalenmeister und schieden unglücklich in der Relegation zur 3. Liga gegen die SV Elversberg aus.

Der Fußballlehrer stand von 1999 bis 2001 an der Seitenlinie am Badeweiher. Danach ging es für ihn unter anderem zu den Reservemannschaften des VfL Bochum und MSV Duisburg. Er war auch Trainer in Essen beim ETB Schwarz-Weiß, bei den Sportfreunden Lotte, der Spielvereinigung Erkenschwick und in Niedersachsen beim Goslarer SC. Zuletzt war Wölpper bei der TSG Dülmen unter Vertrag. Wölpper stand satte 481 Mal an der Seitenlinie in der Oberliga.

Mit Timo Koscholleck bringt Wölpper auch einen neuen Co-Trainer mit zum VfB Hüls. Koscholleck spielte schon in der Jugend am Badeweiher, wechselte von der zweiten Mannschaft nach Dorsten-Hardt, kam 2013 wieder an den Badeweiher zurück und wurde eine feste Säule in der Regionalliga-Mannschaft.

Komplettiert wird das neue Trainerteam von Torwartcoach Tobias Rantzow, der unter Wölpper schon trainierte und mit Koschollek einst beim VfB zusammenspielte. Das erste Mal an der Linie steht das neue Trainerteam am 10. Januar 2025 bei der Marler Hallenstadtmeisterschaft.

Das erste Mal in der Meisterschaft - der VfB Hüls befindet sich schon in der Winterpause - geht es für Wölpper und Co. dann am 16. Februar (Sonntag, 15 Uhr) in Gelsenkirchen bei den Sportfreunden Bulmke um Bezirksliga-Punkte.