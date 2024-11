Mit elf Siegen in Folge ist der SV Rhenania Bottrop in die Saison 2024/2025 gestartet. Plötzlich läuft aber seit drei Spielen kaum etwas zusammen.

Das Gute aus Sicht des SV Rhenania Bottrop vorweg: Der Bezirksligist führt immer noch die Tabelle der Staffel 5 am Niederrhein an.

Selbstverständlich ist das nicht. Denn nach einer famosen Serie von elf Siegen zwischen Spieltag eins und elf blieben die Bottroper in den letzten drei Spielen sieglos und verloren dabei zwei dieser drei Begegnungen. An der engen Spitze sind nun Rhenania (34 Punkte), Sterkrade 06/07 (34), VfL Rhede (32) und SC 20 Oberhausen (31) zusammengerückt.

"Man kann sagen, dass die Saison für die vier Mannschaften da oben von neu anfängt. Am Ende wird es eines dieser vier Teams auch machen. Wir wollen natürlich so lange wie es nur geht mitmischen", erklärt Stefan Thiele, Trainer der Bottroper.

Am vergangenen Sonntag unterlag der SV Rhenania dem SuS 21 Oberhausen mit 1:3. Eine bittere Niederlage. Thiele: "Gegen Rhede haben wir verdient verloren. Gegen Fortuna Bottrop dürfen wir nie 2:2-Unentschieden spielen, da wir das Spiel klar dominiert haben. Aber die Fortuna hat uns das Leben mit sehr einfachen Mitteln schwer gemacht. Daraus müssen wir lernen. Und jetzt gegen SuS 21 haben wir die Partie auch gefühlt immer unter Kontrolle. Aber das Spielglück war nicht auf unsere Seite. Die Oberhausener gehen mit ihren ersten beiden Schüssen direkt in Führung.

Der Coach weiter: "Es gibt einfach so Tage, an denen es einfach nicht sein soll. Wir schütteln uns jetzt einmal und machen weiter. So oder so: wir spielen eine super Saison."

Rhenania Bottrop hat sich anders als Klubs wie Sterkrade 06/07 oder VfL Rhede den Aufstieg nicht auf die Fahne geschrieben. Aber, klar: Nach 14 Spieltagen lügt die Tabelle schließlich auch nicht und der Verein will weiter oben bleiben.

Vielleicht auch mit Winter-Verstärkungen. "Wenn uns eine Ringeltaube ins Netz fällt, dann werden wir versuchen, sie auch festzuhalten. Mal schauen, was sich im Winter ergibt. Wir halten auf jeden Fall unsere Augen und Ohren offen", sagt Thiele.