Ende September hat die Bezirksliga Niederrhein 3 ihren ersten Absteiger. Das verändert auch das Bild an der Tabellenspitze.

Der SC Waldniel wird die Saison in der Bezirksliga Niederrhein 3 nicht zu Ende spielen. Wie "fupa" berichtet, wurde der Rückzug aus der Bezirksliga Niederrhein 3 zu Dienstag, 1. Oktober, eingereicht.

Mittlerweile steht der Sportclub auch schon mit null Punkten und 0:0 Toren als Rückzug in der offiziellen Tabelle der Bezirksliga Niederrhein 3. An deren Spitze stand bis zuletzt auch der Osterather TSV Meerbusch, muss die drei Punkte gegen Waldniel jetzt allerdings abgeben.

Erst am vergangenen Spieltag hatte Meerbusch Waldniel mit 2:0 besiegt und so mit einem Torverhältnis von 18:3 die Tabellenspitze erklommen. Doch weil das gesamte Spiel annulliert wurde, stehen jetzt TuRa Brüggen (Platz eins, 18 Punkte, 21:12 Tore) und SVG Neuss-Weissenberg (Platz zwei, 15 Punkte, 25:12 Tore) vor den Meerbuschern. Die haben allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand.

Auch das 3:1 der mit Meerbusch punktgleichen DJK Gnadenthal wurde aus der Wertung entfernt.

Bezirksliga Niederrhein 3: So geht es jetzt weiter

8. Spieltag Mi., 02.10.24 19:45 Uhr DJK VfL Willich - SSV Grefrath 1910/24

Mi., 02.10.24 20:00 Uhr TuS Wickrath - DJK Gnadental

Mi., 02.10.24 20:00 Uhr TuRa Brüggen - CSV Marathon Krefeld

Do., 03.10.24 15:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SVG Neuss-Weissenberg

Do., 03.10.24 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Meerbusch II

Do., 03.10.24 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC St. Tönis 1911/20 II

Do., 03.10.24 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach - TSV Bayer Dormagen

Do., 03.10.24 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - OSV Meerbusch

Spielfrei: SpVg Odenkirchen

9. Spieltag So., 06.10.24 15:00 Uhr DJK Gnadental - TuRa Brüggen

So., 06.10.24 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - 1. FC Mönchengladbach

So., 06.10.24 15:00 Uhr OSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 06.10.24 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SVG Neuss-Weissenberg

So., 06.10.24 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen

So., 06.10.24 15:30 Uhr TuS Wickrath - Sportfreunde Neuwerk

So., 06.10.24 15:30 Uhr DJK VfL Willich - SV Uedesheim

So., 06.10.24 17:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - CSV Marathon Krefeld

Spielfrei: TSV Meerbusch II