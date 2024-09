Beim 1. FC Wülfrath läuft es in der neuen Bezirksliga-Saison bisher wie am Schnürchen. Der Trainer erklärt die Gründe.

Nachdem der 1. FC Wülfrath vergangene Saison den Aufstieg in die Landesliga haarscharf um einen Punkt verpasst hat, soll es dieses Jahr mit dem Aufstieg klappen.

Der Start für die Mannschaft von Trainer Joscha Weber in die neue Spielzeit ist definitiv gelungen. In den bisherigen fünf Partien dieser neuen Spielzeit konnte Wülfarth fünf Siege sammeln und steht somit ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz der Bezirksliga Niederrhein 2 mit drei Punkten Vorsprung auf den ASV Mettmann.

Auch Weber zeigt sich logischerweise mit dem Saisonstart zufrieden: „Wir sind sehr froh, dass wir Woche für Woche defensiv wie offensiv abliefern und unsere Punkte sammeln. Wir sind natürlich sehr zufrieden und hoffen, dass das Ganze so weitergeht und wir unser Saisonziel, den Aufstieg, erreichen.“

Am gestrigen Sonntag stand ein Spitzenspiel an. Der FC Wülfrath empfing den SuS Haarzopf, der ebenfalls Aufstiegsambitionen pflegt. Mit dem Sieg von 5:1 setzte das Weber-Team ein Ausrufezeichen.

Weber lobt: „Wir haben ein super Spiel gemacht. Sowohl mit als auch gegen den Ball waren wir top. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und haben auch in der Höhe absolut verdient gewonnen. Vor allem, dass wir nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer in der zweiten Halbzeit wieder hochfahren konnten und in Folge das Spiel deutlich für uns entscheiden konnten, freut mich sehr.“

Der FC Wülfrath hat mit 27 geschossenen Toren und nur drei Gegentoren mit großem Abstand das beste Torverhältnis. Für Weber entscheidend: „Wir finden bislang eine gute Mischung. Sowohl unsere spielerische Klasse als auch die Arbeit gegen den Ball klappen momentan einfach exzellent. Wir machen das Spiel und geben dem Gegner kaum die Möglichkeit, Kontrolle zu erlangen.“

Ebenfalls ein Grund für die hervorragend laufende Offensive ist Torgarant Florian Schikowski. Dieser traf bereits achtmal und ist somit Top-Torjäger der Liga. Weber betont: „Für unser Spiel ist er superwichtig. Durch seine Vorlagen und seine Mentalität können auch alle anderen Spieler auf dem Platz von ihm profitieren. Als Neuzugang macht er auf jeden Fall momentan den Unterschied aus.“

Am kommenden Freitag haben die Wülfrather die Chance, die Siegesserie auszubauen. Dann geht es für die Mannschaft zum Auswärtsspiel nach Burgaltendorf. Weber betont: „Es wird ein schweres Spiel. Wir fahren trotz aller Euphorie mit sehr viel Respekt hin, weil wir wissen, dass Burgaltendorf eine gut besetzte Mannschaft ist.“