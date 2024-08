Der VfB Frohnhausen hat das erste Bezirksliga-Spiel nach dem Landesliga-Abstieg in den Sand gesetzt. Es droht ein Fehlstart.

Schon nach zwei Minuten gab es die erste schlechte Nachricht für den VfB Frohnhausen im Spiel gegen Viktoria Buchholz. Dasilva Mavinga Matondo sah die Rote Karte.

Die Essener mussten gefühlt das komplette Spiel in Unterzahl bestreiten, gingen trotzdem in Führung, kämpften wie die Löwen, doch am Ende jubelten die Gäste aus Duisburg über einen 3:1-Auswärtssieg.

"Das war ein bitterer Sonntag. Dasilva sieht Rot, obwohl die Schiedsrichter die Szene vorher wegen Abseits abpfeifen muss. Das habe ich ganz klar auf Handy. Das hätte jeder Blinde gesehen. Trotzdem darf das Foulspiel nicht passieren. Da hat er uns einen Bärendienst erwiesen", blickt Issam Said auf das vergangenen Wochenende zurück.

Der Sportdirektor, der das Traineramt an seinen Bruder Chamdin Said abgegeben hat, fand trotz der Auftakt-Niederlage lobende Worte für das Team um den 40-jährigen Kapitän Issa Issa. "Issa ist unser Anführer. Ansonsten haben wir viele Rotzige in der Mannschaft. Da müssen wir auch Geduld mitbringen. Die Jungs haben alles gegeben und waren auch mit zehn Mann das bessere Team. Aber am Ende können wir uns dafür auch nichts kaufen. Für ein 1:3 gibt es null Punkte", sagte Said.

Ich habe als Trainer solche Niederlagen immer persönlich genommen und war echt angekackt. Chamdin ist da anders, er übermittelt den Jungs seine Enttäuschung, die zweifelsohne vorhanden ist, auf dem seriösen Weg Issam Said

In der Trainingswoche wurde die Niederlage analysiert und aufgearbeitet. Sportdirektor Said lauschte dem Trainer Said zu - und musste feststellen: "Ich wäre ausgeflippt, Chamdin macht es anders. Er ist ruhiger und sachlicher. Das ist der große Unterschied zwischen uns. Ich habe als Trainer solche Niederlagen immer persönlich genommen und war echt angekackt. Chamdin ist da anders, er übermittelt den Jungs seine Enttäuschung, die zweifelsohne vorhanden ist, auf dem seriösen Weg."

Dieser Weg wird den VfB Frohnhausen wohl nicht sofort wieder in die Landesliga führen, aber zumindest einen einstelligen Tabellenplatz einbringen. Das hofft zumindest Sportchef Said. "Wir wollen eine ruhige Saison spielen. Das werden wir auch schaffen. Davon bin ich überzeugt", betont er.

In den nächsten beiden Spiele geht es zum SV Genc Osman Duisburg und dann gegen GSG Duisburg - zwei Favoriten auf die Meisterschaft. Said: "Das ist natürlich ein scheiß Programm. Aber auch wenn wir nach drei Spieltagen mit null Punkten dastehen sollten, werde ich nicht nervös. Die Saison ist so lang, dass wir alle Möglichkeiten besitzen unsere internen Ziele zu erreichen."