Der 1. FC Wülfrath verpasste in der vergangenen Saison die Landesliga-Rückkehr nur knapp. Das soll nun nachgeholt werden. Die Neu-Verpflichtungen sind vielversprechend.

Der 1. FC Wülfrath gibt weiter Vollgas auf dem Transfermarkt. Vorstand und sportliche Leitung des Bezirksligisten freuen sich riesig, dass der 26-jährige ehemalige Ober- und Regionalligaspieler Florian Schikowski nach Wülfrath gelockt werden konnte.

Mit dem SV Straelen, TVD Velbert und zuletzt 1. FC Monheim hat Schikowski einige top Amateurklubs in seiner Vita stehen. 22 Tore gelangen dem 31-jährigen Bruder von Florian Schikowski, der weiter in Monheim spielt, in der vergangenen Saison. Somit war Florian Schikowski maßgeblich am Monheimer Oberliga-Aufstieg beteiligt.

"Der 1. FC Wülfrath hat sich um mich sehr bemüht und nach wirklich guten Gesprächen mit dem Trainerteam und Verantwortlichen passte es zwischenmenschlich auf Anhieb. Hinzu kenne ich noch einige Jungs aus der Mannschaft von früher und bin von der sportlichen Qualität sowie vom Charakter der Truppe absolut überzeugt. Mein Ziel ist es, mit meiner Erfahrung und meiner Qualität den Jungs auf dem Platz helfen zu können und eine erfolgreiche Saison zu spielen", sagt Schikowski, der auch vier Ekstraklasa-Einsätze für den polnischen Klub Lechia Danzig ins einer Vita stehen hat.

Wülfraths Trainer Joscha Weber ist auch überglücklich, dass dieser Transfer geklappt hat und schwärmt: "Florian Schikowski ist mit Sicherheit der Wunschspieler jeder Mannschaft für die Offensive und umso mehr freue ich mich, dass wir ihn vom 1. FCW überzeugen konnten. "Schiko" wird ein großer Bestandteil sein um unsere Ziele in der Zukunft zu erreichen!"

Bezirksliga Gruppe 2 SC Radevormwald, TV Dabringhausen, SV 09/35 Wermelskirchen, BV Gräfrath, 1. Spvg. Solingen-Wald, SSVg Velbert II, SSV Germania Wuppertal, SC Velbert II, 1. FC Wülfrath, ASV Mettmann, SV RW Wülfrath, FSV Vohwinkel, Türkgücü Velbert, TSV Ronsdorf, TUSEM Essen, SV Burgaltendorf, SF Niederwenigern II, SuS Haarzopf

Die zweite Vorsitzende Michaela Massenberg fügt hinzu: "Uns hat es natürlich auch in die Karten gespielt, dass Florian Schikowski aufgrund seines Medizinstudiums etwas kürzer treten wollte. Da die sportliche Leitung und auch die Mannschaft sehr gut vernetzt sind und die Kommunikation untereinander top ist, kam uns das sehr schnell zu Ohren und wir haben sofort reagiert. Diese Wissensvorsprünge waren auch bei den letzten Transfers Gold wert."