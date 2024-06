Der 1. FC Wülfrath gibt nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Landesliga weiter Vollgas in der Kaderplanung.

Der 1. FC Wülfrath hat sich mit einem hochkarätigen Spieler aus der Oberliga Niederrhein verstärkt.

Vom ETB Schwarz Weiß Essen wechselt der 27-jährige Arman Corovic in die Bezirksliga nach Wülfrath. Der 1,87 Meter große Abwehrspieler soll mit Maik Bleckmann eine starke Wülfrather Innenverteidigung bilden. Corovic, der die Erfahrung von 101 Oberligaspielen und 38 Regionalligapartien mitbringt, ist aber auch auf anderen Defensivpositionen einsetzbar.

Wülfrath-Trainer Joscha Weber ist erfreut über die Zusage von Corovic, der auch von anderen Vereinen stark umworben war. "Durch Arman setzen wir bewusst ein Ausrufezeichen auf das Projekt des 1. FC Wülfrath, welches trotz des knapp verpassten Aufstiegs weiter verfolgt wird. Wir wollen in der kommenden Saison wieder voll angreifen. Die Vita von Arman Corovic spricht für sich. Wir alle sind stolz und glücklich, dass er sich für uns entschieden hat." Weber ergänzte: "Obwohl wir schon sehr weit in der Kaderbildung sind, hoffen wir in den nächsten Tagen noch auf weitere Zusagen von interessanten Spielern."

Der 1. FC Wülfrath hat die Rückkehr in die Landesliga nur knapp verpasst. Am Ende fehlte den Bergischen nur ein Punkt auf Meister SV Bergisch Born. In der kommenden Saison peilt der Klub von Boss Michael Massenberg dann den Aufstieg in die Landesliga an.

1. FC Wülfrath: Auch Axel Glowacki kommt aus der Oberliga

Dabei soll nicht nur Corovic helfen. Mit Axel Glowacki (TVD Velbert) hat Wülfrath einen weiteren erfahrenen Spieler an den Erbacher Berg gelockt.

Der 23-jährige pfeilschnelle Offensivspieler war Stammspieler in der Oberliga und kann auf 83 Begegnungen in der 5. Liga verweisen. Glowacki ist bis zur U17 beim 1. FC Köln ausgebildet worden und hat sein letztes Jugendjahr in der Niederrheinliga bei seinem Heimatverein SSVg Velbert beendet. Von dort aus schaffte er den Sprung in den damaligen Oberliga-Kader der SSVg Velbert, bevor er zum TVD wechselte.

"Mich freut es riesig, dass wir Axel vom 1. FC Wülfrath überzeugen konnten. Axel kenne ich schon aus gemeinsamen Zeiten in Velbert. Er hat unglaubliches Potential und ich bin überzeugt, dass wir dieses aus ihm rauskitzeln werden. Ich verspreche nicht zu viel, dass wir sehr viel Freude an Axel haben werden", sagt Wülfraths Trainer Joscha Weber.