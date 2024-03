Der Vogelheimer SV kann als aktuell Tabellenfünfter der Bezirksliga schon einmal die nächste Spielzeit planen.

Spätestens nach dem 1:3 am vergangenen Wochenende bei Blau-Gelb Überruhr ist klar, dass der Vogelheimer SV in dieser Saison nicht mehr oben eingreifen kann. Satte 16 Punkte liegt der VSV als Tabellenfünfter hinter dem überragenden Führungsduo SV Genc Osman Duisburg und Blau-Gelb Überruhr zurück.

VSV-Trainer Christian Mikolajczak hatte schon im Dezember 2023 den Aufstieg in die Landesliga abgehakt. Er sagte damals: "Als wir vor drei Spieltagen gegen Genc mit 1:2 verloren, haben wir den Aufstieg ad acta gelegt. Wir schauen jetzt erst einmal von Spiel zu Spiel. Neun Punkte sind ein Brett. Denn sowohl Genc Osman als auch Blau-Gelb Überruhr lassen bis dato kaum etwas liegen."

In Zukunft soll es aber Richtung Landesliga gehen. Mikolajczak betonte bei seiner Vertragsverlängerung vor wenigen Monaten: "Wir verfolgen einen gemeinsamen Weg, der in die Landesliga führen soll. Dieses Potenzial besitzt der Verein zweifelsohne. Ich bin hier im Juli 2021 angetreten und wollte den Verein hochbringen. Dabei bleibt es: Ich will den Verein in die Landesliga führen!"

Die Planungen für die Saison 2024/2025 haben am Lichtenhorst längst begonnen. Mit Burak Pakdemirli, Ilhan Copcun, Janik Noah Eichmann und Naoufal Nouri, Omar Allouche, Marc Nickel und Ramon Luca van Bebber haben sieben Spieler ihre Zusage für die neue Spielzeit gegeben. "Mit weiteren Jungs folgen Gespräche. Im März werden wir noch einige Verträge verlängern", kündigt Mikolajczak an.

Gespräche wurden auch schon mit Marvin Abeijon und Marcel Schwarze geführt. "Marvin beendet seine Karriere und Marcel hat uns abgesagt. Er wird sich der Zweitvertretung von Rot-Weiss Essen anschließen", berichtet Mikolajczak.

Nach Luis Förster (Tusem Essen) - RevierSport berichtete - ist Angreifer Schwarze schon der zweite RWE-II-Zugang aus der Bezirksliga Staffel 6 am Niederrhein.