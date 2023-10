Bezirksliga Niederrhein 6: BG Überruhr holt sich Tabellenführung - Ellmann Matchwinner im Derby

Blau-Gelb Überruhr übernimmt zum Auftakt des zehnten Spieltags in der Bezirksliga Niederrhein 6 die Tabellenführung. Der Mülheimer SV 07 feiert einen Derbysieg.

Der FC Blau-Gelb Überruhr hat im Aufstiegskampf der Bezirksliga Niederrhein 6 vorgelegt. Zu Beginn des zehnten Spieltags feierten die Essener einen deutlichen 3:0-Sieg gegen die DJK Sportfreunde Katernberg.

Damit schiebt sich BGÜ am SV Genc Osman vorbei und übernimmt die Tabellenspitze. Der Absteiger aus Duisburg kann am Sonntag aber wieder vorbeiziehen: Schon ein Unentschieden beim Duisburger FV 08 würde für die Rückkehr auf Platz eins reichen.

Gegen Katernberg mussten die Zuschauer am Samstagnachmittag eine Stunde auf Treffer warten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Ibrahim Bayraktar Überruhr in der 60. Minute in Führung. Kurz darauf legte Gian-Luca Bühring nach (66.). In der Nachspielzeit traf Alison Leite dos Santos zum Endstand (90.+3).

Katernberg steht vor den übrigen Partien am Sonntag auf dem vierten Tabellenplatz. Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf die Spitze.

Im zweiten Samstagsspiel feierte der Mülheimer SV 07 einen Derbysieg gegen Rot-Weiss Mülheim und verschaffte sich Luft im Kampf um den Klassenerhalt. Mit 2:1 setzte sich der MSV im Heimspiel durch.

Dabei war Rot-Weiss zunächst durch Steven Tonski in Führung gegangen (64.). Doch Sandro Garcia Melian erzielte wenig später den Ausgleich (68.) und gab den Auftakt für eine spannende Schlussphase. Hier avancierte Marvin Ellmann zum Matchwinner: Die erfahrene Angreifer blieb cool und verwandelte einen Elfmeter zum Sieg (83.).

Die 07er stehen vorerst drei Punkte über den Abstiegsplätzen, während RWM auf dem vorletzten Rang bleibt und schon vier Punkte Rückstand hat.

Bezirksliga Niederrhein 6: Der zehnte Spieltag im Überblick

Blau-Gelb Überruhr - DJK Sportfreunde Katernberg 3:0

Mülheimer SV 07 - Rot-Weiss Mülheim 2:1

Sonntag, 15. Oktober

SC Velbert II - Duisburger SV 1900 (13 Uhr)

ESC Preußen - 1. FC Mülheim (13.15 Uhr)

TGD Essen-West - SC Werden-Heidhausen

Türkiyemspor Essen - TuSEM Essen (beide 13.30 Uhr)

SuS Haarzopf - Vogelheimer SV (14 Uhr)

SV Burgaltendorf - SuS Niederbonsfeld (15 Uhr)

Duisburger FV 08 - SV Genc Osman (15.30 Uhr)