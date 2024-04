Der Mülheimer SV 07 steht auf Platz neun und kann schon in Ruhe die nächste Bezirksliga-Saison planen.

Drei Cheftrainer in einer Saison. Das schaffen nicht viele Klubs. Beim Mülheimer SV 07 war das in dieser Spielzeit der Fall.

Mit Dirk Roenz und Oliver Vössing als Gespann wird der MSV 07 seit einigen Wochen von zwei sehr erfahrenen Übungsleitern geführt. Und das ergebnistechnisch sehr ordentlich. Der MSV rangiert sieben Spieltage vor dem Saisonende auf Platz neun - jenseits von gut uns böse. Auf Platz eins sind es 28 Punkte Rückstand auf den ersten Abstiegsrang 14 Zähler Vorsprung.

"Wir sind auf einem guten Weg, einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen. Das war auch das Ziel. In der neuen Saison werden wir dann sehen, was möglich ist. Sicherlich ist es so, dass man sich von den Aufstiegsambitionen vorerst verabschieden muss. Da sind andere Klubs, allen voran die Essener Vertreter, einfach finanziell stärker aufgestellt", sagt Vössing.

Bleibt Vössing Coach? "Ich denke schon"

Er weiß, wovon er spricht. Schließlich arbeitete Vössing auch einige Jahre im Essener Bereich, wie noch zu den erfolgreichsten Zeiten des TuS Essen-West 1881. Ob der ehemalige Verbandsligaspieler auch in der kommenden Saison beim MSV 07 Trainer sein wird, steht noch nicht fest. "Ich gehe davon aus, dass das klappt. Aber noch sind Kleinigkeiten zu klären. Ich denke schon, dass wir da in den nächsten Tagen übereinkommen."

Zur neuen Saison will 07 wieder mehr auf die "MSV-DNA" setzen und junge, hungrige Spieler aus der Umgebung verpflichten. Damit kann sich Vössing auch identifizieren.

Zu diesen Spielern wird dann Marvin Ellmann nicht mehr gehören. Der 36-jährige Ex-Profi wird den Verein nach RevierSport-Informationen verlassen. Ein Wechsel zum Duisburger SC 1900 steht im Raum. Doch fix ist noch nichts, nur, dass Ellmann dem MSV 07 nach zwei Jahren den Rücken kehren wird.

Am kommenden Samstag, 20. April 2024 (15.30 Uhr) geht es für die Mülheimer mit einem Heimspiel gegen den SC Werden-Heidhausen weiter.