Der Mülheimer SV 07 plant die neue Saison 2024/2025. Eine wichtige Vertragsverlängerung ist unter Dach und Fach - vier neue Spieler haben auch unterschrieben.

Der Bezirksligist Mülheimer SV 07 hat bekanntgegeben, dass Robin Götze auch in der nächsten Saison am Saarnberg spielen wird.

Götze ist mit dem Verein tief verwurzelt. Sein Vater Ludger Rosendahl war Teil der Aufstiegsmannschaft des MSV 07, welche im Jahr 1983 in die Landesliga aufgestieg.

"Robin ist ein sehr reflektierter und intelligenter Spieler, der weiß worauf es im Fußball ankommt. Er kann im zentralen Mittelfeld nahezu alle Positionen spielen. Wir freuen uns sehr, dass er bleibt", erklärt André Schoof, Sportlicher Leiter beim MSV 07.

Und Schoof konnte auch schon vier Zugänge präsentieren. Wie Stürmer Luis Richard, der vom SV Raadt ans Waldschlösschen wechselt. Schoof: "Luis war unser absoluter Wunschspieler. Er hat seine Treffsicherheit in der Vergangenheit bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir sind sehr glücklich, dass sich Luis trotz eines höherklassigen Angebots für uns entschieden hat und den eingeschlagenen Weg des Vereins zusammen mit uns gehen möchte."

Auch Simon Grün kommt. Er wechselt vom SV Heißen zum Mülheimer SV. "Simon ist auf verschiedenen Positionen einsetzbar. So können wir in Zukunft mehr Flexibilität in unserer taktischen Ausrichtung sicherstellen", sagt Schoof.

Zwei weitere Neuzugänge konnten erst in dieser Woche am Waldschlösschen präsentiert werden. Justin Gramsch und Thore Uteg spielen nämlich nächste Saison ebenfalls in Blau-Weiß. "Stallgeruch besitzt der 20 Jahre alte Gramsch aus der Vergangenheit. Der Linksfuß war letztes Jahr Kapitän unserer A-Jugend Mannschaft und kommt von der DJK Lösort Meiderich. Der 27-jährige Thore Uteg kommt vom SV Raadt und ist universell im Offensivbereich einsetzbar. Damit gehen wir beim Mülheimer SV 07 weiterhin konsequent unseren Weg, mit hungrigen, jungen Spielern aus der Region zu planen", erklärt Sportchef Schoof.