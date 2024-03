Mülheimer Bezirksligist schnappt sich Kreisliga-Torjäger mit Mega-Quote

Ein Bezirksligist aus Mülheim hat sich im Werben um einen Torjäger gegen höherklassige Konkurrenz durchgesetzt. Der Stürmer sorgt in der Kreisliga für Furore.

In der Kreisliga hat Luis Richard seine Qualitäten als Torjäger zu Genüge unter Beweis gestellt. Im kommenden Sommer wird der Stürmer den nächsten Schritt gehen und in der Bezirksliga auflaufen. Er wechselt vom A-Ligisten SV Raadt zum Stadtnachbarn Mülheimer SV 07. Das gab der Verein aus der Niederrhein-Staffel 6 am Wochenende bekannt.

Richard hatte Raadt vor zwei Jahren mit 37 Saisontoren zum Aufstieg in die Kreisliga A geschossen. Dort fand er sich offenbar ohne Probleme zurecht und ließ 30 Treffer in der vergangenen Saison folgen. Aktuell führt Richard die Torjägerliste erneut an. Er war in der laufenden Runde 19 Mal erfolgreich - einen derartigen Wert kann ansonsten nur Osman Sahin von der SG Duisburg-Süd vorweisen.

Dabei stehen die Raadter als Tabellenvierzehnter auf einem Abstiegsplatz und müssen um den Klassenerhalt kämpfen. Richard sorgte beinahe für die Hälfte aller Tore seines Teams (44). Zuletzt traf er bei der 2:7-Niederlage gegen Croatia Mülheim am Wochenende.

Und ab dem Sommer läuft der Stürmer dann für den MSV 07 auf. Dort ist er nach Simon Grün, der ebenfalls aus der Kreisliga A kommt (SV Heißen), der zweite Zugang für die kommende Spielzeit.

"Luis war unser absoluter Wunschspieler. Er hat seine Treffsicherheit in der Vergangenheit bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt", erklärt der Sportliche Leiter André Schoof. "Wir sind sehr glücklich, dass sich Luis trotz eines höherklassigen Angebots für uns entschieden hat und den eingeschlagenen Weg des Vereins zusammen mit uns gehen möchte."

Kein Wunder, dass der Klub vom Waldschlösschen die Planungen für die Zukunft bereits intensivieren kann. Als Tabellenneunter der Bezirksliga mit großem Abstand auf die Aufstiegs- und Abstiegsränge herrscht über die künftige Ligazugehörigkeit bereits Gewissheit. Am Donnerstagabend geht es gegen den Tabellenzweiten SV Genc Osman (20 Uhr).