Nun hat Marvin Ellmann seine Entscheidung getroffen: Er verlässt den Mülheimer SV 07 und kehrt zu einem seiner Ex-Klubs zurück.

Mitte April hatte RevierSport berichtet, dass Marvin Ellmann zur neuen Saison wieder in Duisburg spielen wird. Nämlich beim Duisburger SV 1900. Ellmann wollte dies vor rund einem Monat noch nicht bestätigen.

Doch nun ist der Wechsel in trockenen Tüchern. "Ja, ich habe beim DSV 1900 unterschrieben und werde dementsprechend den Mülheimer SV 07 verlassen. Es war eine schöne Zeit in Mülheim. Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen. Jetzt freue ich mich auf den DSV. Für mich ist das ein nach Hause kommen", erklärt der 36-jährige Stürmer gegenüber RevierSport.

Bevor seine lange Reise begann, spielte Ellmann, ein gebürtiger Duisburger, zunächst bei SuS Dinslaken, TuRa 88 Duisburg und dem DSV 1900. Erst danach startete seine Profi-Laufbahn, die ihn auch zur Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiss Essen und zum Wuppertaler SV führte.

Insgesamt blickt Ellmann auf 229 Oberligaspiele (140 Tore), 31 Regionalligapartien (3), 25 Drittliga-Begegnungen (3) und auch zwei Einsätze in der 2. Bundesliga zurück. In dieser Saison gelangen ihm für den MSV 07 auch 17 Buden und neun Vorlagen. "Ich bin mit meiner Karriere zufrieden. Ich habe bei einigen Traditionsklubs gespielt, viele Tore geschossen und viele nette Menschen kennengelernt. Jetzt geht es zurück zu den Wurzeln", erklärt der Familienvater.

Stephan Nachtigall im Kader und nun die Ellmann-Verstärkung: Was ist dann in der neuen Saison eigentlich für den Duisburger SV 1900 drin? Ellmann antwortet: "Mal schauen (lacht). Wir wollen auf jeden Fall eine top Vorbereitung absolvieren, gut in die Saison kommen und dann schauen wir mal, was machbar ist. Die Bezirksliga ist keine einfache Spielklasse."

Am Sonntag, 26. Mai 2024 (15.30 Uhr) und Sonntag (2. Juni, 15.30 Uhr) geht es für die Mülheimer noch um Ligapunkte in der laufenden Saison. Auch zwei Abschiedsspiele für Marvin Ellmann.