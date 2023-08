Bezirksliga: 1. FC Wülfrath legt nach - 109-maliger Oberligaspieler kommt

Der 1. FC Wülfrath ist nicht wie erhofft in die neue Saison gestartet. Jetzt legte der Landesliga-Absteiger personell nach.

Drei Spiele, vier Punkte: Für den 1. FC Wülfrath, der den Landesliga-Abstieg sofort wiedergutmachen will und den direkten Wiederaufstieg anpeilt, eine magere Bilanz.

So ist Boss Michael Massenberg kurz vor Ende der Wechselperiode zum 1. September (18 Uhr) auf dem Spielermarkt noch einmal tätig geworden. Die Wülfrather verpflichteten vom Oberligisten TVD Velbert den erfahrenen Abwehrspieler Maik Bleckmann in den "Lhoist Sportpark".

"Das Trainerteam um Joscha Weber und Philipp Schmidt waren schon seit einigen Wochen auf der Suche nach einem Abwehrstrategen mit Erfahrung, Ausstrahlung und Führungsqualität. Mit seinem starkem Kopfballspiel sowohl im Defensiv- als auch im Offensivbereich wird er die schon jetzt gute Qualität des Kaders noch einmal erhöhen", sagt Massenberg.

Bleckmann, der in Wülfrath beheimatet ist, hat bei der SSVg Velbert in der Regionalliga und Oberliga gespielt, bevor er im Jahr 2015 in die Bezirksliga zum TVD Velbert wechselte. Dort hatte er bei den Aufstiegen des TVD in die Landesliga und Oberliga einen enormen Anteil.

"Bis zuletzt war er im TVD-Kader des TVD Velbert unumstrittener Stammspieler. Ausschlaggebend für den Wechsel zum 1. FC Wülfrath waren die Rahmenbedingungen im Lhoist Sportpark, seine Verbindung zu dem Trainerteam und die Aufgabe, in den nächsten Jahre den 1. FC Wülfrath wieder in höhere Regionen zu führen. Zudem kennt er viele Spieler aus der gemeinsamen Fußballzeit bei der SSVg Velbert und TVD Velbert", sagt Massenberg über den 35-Jährigen, der 109 Oberligaspiele und 26 Regionalliga-Begegnungen auf dem Buckel hat.

Massenberg ergänzt: "Ich bin froh und glücklich, dass wir einen solchen namhaften Defensivspieler bekommen konnten, obwohl er mehrere Angebote von über Wülfraths Grenzen hinaus bekannten, höheren Vereinen vorliegen hatte. Auch Joscha Weber mit Trainerteam und Teammanagerin Michaela Massenberg sowie die gesamte Mannschaft freuen sich, dass der Vorstand den Wechsel des Hochkaräters zu diesem späten Zeitpunkt noch verwirklichen konnte."