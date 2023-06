Für die Bezirksliga: 36 Oberligaspiele! 1. FC Wülfrath rüstet weiter auf

Der 1. FC Wülfrath will nach dem Landesliga-Abstieg so schnell wie möglich wieder aufsteigen. Für die Bezirksliga basteln die Bergischen an einem schlagkräftigen Kader.

1. FCW hat einen weiteren Spieler mit Oberliga-Erfahrung verpflichtet. Giuseppe Raudino wechselt vom bisherigen Landesliga-Konkurrenten ESC Rellinghausen nach Wülfrath.

Raudino absolvierte in der vergangenen Saison 23 Spiele für die Essener und erzielte dabei auch sieben Treffer. Der 29-jährige Mittelfeldspieler kommt für die Velberter Klubs TVD und SSVg auch auf 36 Einsätze in der Oberliga. Für die SSVg spielte er gar viermal in der Regionalliga West. Für Neu-Bezirksligist 1. FC Wülfrath ist Raudino eine echte Verstärkung.

Vor seinem Wechsel in den Essener Raum spielte er beim damaligen Landesligisten TVD Velbert, wo er durch 17 Tore und 16 Vorlagen maßgeblich am Aufstieg in die Oberliga Niederrhein beteiligt war. Viele Jahre zuvor spielte er auch für die SSVg Velbert. Bei den "Blauen" hatte "Beppo" vierundzwanzig Oberligaeinsätze und vier Regionalligaeinsätze.

"Giuseppe Raudino kenne ich schon seit über 25 Jahren. Wir haben zusammen angefangen Fußball zu spielen und waren zusammen in der Jugend bei der SSVg aktiv. Im Seniorenbereich haben wir dann zusammen als Spieler den Aufstieg in die Landesliga beim TVD erlebt. Und ich habe seinen Werdegang immer verfolgt und bin sehr dankbar, dass wir 'Beppo' davon überzeugen konnten nochmal den Weg zurück in die Bezirksliga zu machen, um beim Projekt Neuaufbau 1. FC Wülfrath mitzumachen. Er war unser absoluter Wunschspieler auf dieser Position", sagt Joscha Weber, Sportvorstand der Wülfrather.

Warum er sich für Wülfrath entschieden hat? Erklärte der Linksaußen Raudino: "Die Bemühungen vom Verein um meine Person und dass ich von den Trainern überzeugt bin, haben mich bewogen nach Wülfrath zukommen. Mit einem qualitativ gut aufgestellten Kader und vielen Spielern aus früheren Zeiten, die ich kenne, möchte ich auch mit meiner Qualität und Erfahrung das Ziel Wiederaufstieg in Angriff nehmen."

Viel Oberliga-Erfahrung im neuen Kader des 1. FC Wülfrath

Vor Raudino hatte Wülfrath schon mit Chamdin Said sowie Robin und Nico Köhler (alle VfB Frohnhausen) drei Spieler aus Essen verpflichtet. Zudem stellte der 1. FC auch schon Semih Demirhat (37 Oberligaspiele), Maximilian Eisenbach (89 Oberligaspiele) sowie Oguzhan Coruk (106 Oberliga-Einsätze) als Zugänge vor.