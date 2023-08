Bezirksliga: SC 20 Oberhausen holt früheren Zweitliga-Profi - Debüt am Wochenende

Der SC 1920 Oberhausen hat einen Ex-Profi verpflichtet. Er spielte lange in der Regionalliga und absolvierte drei Zweitliga-Partien für RWO.

Es läuft beim SC 1920 Oberhausen. Nach der durchwachsenen Vorsaison hat der Bezirksligist einen vielversprechenden Start in die neue Spielzeit hingelegt. Zwei Spiele, zwei Siege, 10:3-Tore - die Mannschaft von Trainer Murat Cebeci kann mit Rückenwind in das Gastspiel bei SuS 21 Oberhausen am dritten Spieltag (Samstag, 16.30 Uhr) gehen.

Zumal sich der Spielclub im Vorfeld mit einem hochkarätigen Neuzugang verstärkt hat, der reichlich Erfahrung aus höheren Ligen mitbringt. So wird Dalibor Garatic künftig für die Oberhausener auflaufen.

Der 37-Jährige lässt es nach seiner Zeit als Profi längst ruhiger angehen. Zuletzt stand er in der Saison 2020/21 für den damaligen Oberligisten TV Jahn Hiesfeld auf dem Rasen. Jetzt greift der offensive Mittelfeldspieler in der Bezirksliga wieder ins Geschehen ein.

"Der Kontakt kam über unseren spielenden Co-Trainer Deniz Batman zustande", erklärt Dennis Kalthoff, Sportlicher Leiter der 20er. "Dalli hat sich sofort in unserer Mannschaft wohlgefühlt. Er trainiert schon seit knapp drei Wochen bei uns mit und ist ab sofort spielberechtigt."

Die Oberhausener können sich mit Garatics Verpflichtung über die Erfahrung von 158 Einsätzen in der Regionalliga freuen (17 Tore, neun Vorlagen). Zudem absolvierte der Offensivmann über 100 Oberliga-Partien. Das Highlight seiner Karriere: Drei Spiele in der 2. Bundesliga für Rot-Weiß Oberhausen in der Saison 2004/05 und ein Tor im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt (1:2) für die Kleeblätter.

Nach seiner Zeit bei RWO spielte Garatic für 1. FC Köln II, FSV Ludwigshafen, Sportfreunde Lotte, Wuppertaler SV, Hammer Spielvereinigung und Jahn Hiesfeld.

Und am kommenden Wochenende soll der Ex-Profi dem SC 20 gleich an mehreren Stellen helfen. Am Freitag ist Garatic in der zweiten Mannschaft eingeplant, die in der Kreisliga A das Derby beim VfR 08 Oberhausen spielt (19.30 Uhr). Tags darauf soll Garatic dann beim Bezirksliga-Duell gegen SuS 21 sein Debüt für die erste Mannschaft feiern.