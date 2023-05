Bezirksliga: Ex-Düsseldorf-Profi wechselt von Hamborn 07 zu Jugendklub SuS 09 Dinslaken

Ex-Profi Timm Golley wird sich am Ende der Saison von dem Oberligisten Hamborn 07 in Richtung Heimatklub SuS 09 Dinslaken verabschieden.

Der gebürtige Dinslakener Timm Golley wird nach einer langen Profi-Karriere im Sommer 2023 einen Schritt kürzertreten. Der 32-Jährige wird seinen aktuellen Verein Hamborn 07 verlassen und zu SuS 09 Dinslaken wechseln.

Dieser Wechsel bedeutet Golley sehr viel. "Ich habe meine Jugend dort verbracht. Ich habe von der Bambini bis zur A-Jugend in Dinslaken gespielt. Da war schon immer ein Rückkehrwunsch und jetzt ist es soweit", sagt Golley zu seinem Wechsel.

Golley, der in seiner Karriere unter anderem für Fortuna Düsseldorf und FSV Frankfurt in der 2. Bundesliga spielte, will im Sommer kürzertreten, da ihm der Aufwand zu viel wurde. "Am Sonntag zum Beispiel spielen wir gegen Nettetal, da fährt man auch mal eben eine Stunde hin. Das ist mir dann auf Dauer zu viel Aufwand", erklärt der Ex-Saarbrückener.

Auch wenn Golley im Sommer zwei Ligen nach unten wechseln wird, soll der Erfolg und der Wille nicht verloren gehen. "Die Mannschaft hat Qualität. Wir werden versuchen das Maximum rauszuholen. Natürlich wäre es schön aufzusteigen, wir spielen alle für den Erfolg, aber wenn es nicht klappen sollte, dann ist das halt so", fügt der Dinslakener hinzu.

SuS 09 Dinslaken spielt in dieser Saison in der Bezirksliga Niederrhein 6 und belegt dort drei Spiele vor Ende den dritten Platz. Zwar ist der Rückstand auf Platz eins nicht mehr einzuholen, dennoch spielten die Dinslakener einer starke Saison.

Mit Golley im Sturm könnte es mit dem Aufstieg klappen. Der erfahrene Stürmer kann die Dinslakener durch seine Abschlussqualität durchaus zum Aufstieg schießen. In dieser Saison konnte der 32-Jährige acht Tore und drei Vorlagen in 20 Einsätzen in der Oberliga Niederrhein erzielen.

In der Aufstiegssaison davor konnte Golley ganze 24 Scorer in 22 Einsätzen in der Landesliga vorweisen. Mit solchen Zahlen im Hinterkopf kann sich der SuS 09 Dinslaken auf einen torhungrigen Stürmer freuen und somit auf den Aufstieg in der nächsten Saison hoffen.