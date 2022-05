SSVg Velbert: Drei weitere Neuzugänge für die U23

Die U23 der SSVg Velbert arbeitet weiter am Kader für die kommende Saison. Nun wurden drei weitere Neuzugänge vorgestellt.

Die SSVg Velbert hat drei weitere Neuzugänge für ihre U23 vorgestellt. Ans Al Khalil wechselt vom SV Rot-Weiß Wülfrath nach Velbert. Der 23-jährige Angreifer hat beim Cronenberger SC bereits Oberliga-Einsätze sammeln können.

Außerdem verstärkt sich die Mannschaft um die beiden Trainer Joscha Weber und Philipp Schmidt mit Rückkehrer Ronay Kosan, der von der SG Kupferdreh-Byfang kommt und dem erfahrenen Thomas Cyrys vom ASV Mettmann. Letzterer soll der jungen Mannschaft mit seinen 32 Jahren mehr Erfahrung verleihen.

In der Bezirksliga Niederrhein Gruppe 3 belegt die Velberter Zweitvertretung aktuell Rang vier. Die DJK Adler Union Frintrop ist an der Tabellenspitze mit 18 Punkten Vorsprung auf die SSVg allerdings schon so gut wie aufgestiegen.