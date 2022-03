VfB Bottrop: "Was hat dieser Möllmann in seinem Leben überhaupt erreicht?"

Am Freitagabend (20 Uhr) kommt es zum absoluten Spitzenspiel in der Bezirksliga Gruppe 8 am Niederrhein. Noch am Spieltag liefern sich die Vereine einen verbalen Schlagabtausch.

SC 1920 Oberhausen gegen VfB Bottrop, Zweiter gegen Erster: Das Duell am Freitagabend (20 Uhr) elektrisiert die Amateurfußballszenen in Oberhausen und Bottrop. Laut SC-1920-Vorsitzender Thorsten Möllmann werden zu diesem Spitzenspiel bis zu 2000 Zuschauer erwartet.

"Schon gegen Rhenania Bottrop waren 1600 da, dieses Mal ist die Nachfrage noch größer. Die Leute sind heiß auf Amateurfußball", berichtete Möllmann am Freitagmorgen gegenüber RevierSport.

Und der Funktionär des SC 1920 ließ es sich nicht nehmen mehrere Spitzen in Richtung des VfB Bottrop zu verteilen. Möllmann: "Die machen wir nieder. Der VfB Bottrop hat eine Tracht verdient und wird sie auch bekommen."

Lass ihn reden, lass ihn machen. Lass ihn seine LKWs wieder rausfahren. Dieser Mensch kann doch nur Sprüche klopfen. Oder was hat dieser Möllmann in seinem Leben überhaupt erreicht? Wojwod in Richtung Möllmann

Warum Möllmann diese Aussagen tätig, erklärt er auch schnell. Es geht nämlich um ein Testspiel vor wenigen Wochen zwischen SC 1920 und dem Vogelheimer SV. "Bottrop wollte, dass uns die Vogelheimer hart angehen und provozieren, um Platzverweise zu erzwingen. Das ist unterste Schublade. Wir haben ein gutes Verhältnis zu Vogelheim und wurden deshalb darüber informiert. Ein Verein, der so etwas versucht, muss bestraft werden."

Das will Patrick Wojwod, Trainer des VfB, so keinesfalls stehen lassen und kontert gegenüber RS in Richtung Möllmann: "Lass ihn reden, lass ihn machen. Lass ihn seine LKWs wieder rausfahren. Dieser Mensch kann doch nur Sprüche klopfen. Oder was hat dieser Möllmann in seinem Leben überhaupt erreicht?", poltert Wojwod und sagt weiter: "Er pestet doch gegen alle: gegen Thorsten Legat, gegen andere Spitzenmannschaften, die sich mit dem Spielclub duelliert haben oder duellieren. Das ist eben seine Masche und wenn er das für sich braucht, dann bitte: Soll er das machen. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Ich weiß nicht, ob man zehn Stunden vor dem Anpfiff so viel Benzin reingießen muss. Das kann auch in die andere Richtung gehen. Wir freuen uns jedenfalls auf das Spiel."

Dass Sascha Hense das dann noch an Thorsten Möllmann weiterleitet, ist natürlich auch sehr komisch. Da sollte sich der Trainerkollege auch hinterfragen. Aber mir ist das jetzt auch egal. Am Freitag um 20 Uhr entscheidet es sich dann auf dem Platz, wer die besseren Argumente haben wird. Patrick Wojwod

Dass Wojwod die Vogelheimer im Testspiel gegen Möllmanns Klub anheizen wollte, dagegen wehrt sich der VfB-Coach vehement. RevierSport liegt der Messenger-Gesprächsverlauf mit Vogelheims Trainerkollege Sascha Hense vor.

Eine Passage ("Lass mal ruhig alle Rüpel spielen"), die man so interpretieren könnte, wie Möllmann es übermittelt wurde, versah Wojwod mit einem Lach-Smiley.

Der Bottrop-Trainer erklärt: "Ich habe das mit einem Lach-Smiley versehen. Ich will doch keinem Verein etwas Böses. Das war nur Spaß. Dass Sascha Hense das dann noch an Thorsten Möllmann weiterleitet, ist natürlich auch sehr komisch. Da sollte sich der Trainerkollege auch hinterfragen. Aber mir ist das jetzt auch egal. Am Freitag um 20 Uhr entscheidet es sich dann auf dem Platz, wer die besseren Argumente haben wird. Klar ist aber auch, dass in diesem Spiel die Meisterschaft nicht entschieden wird. Danach folgen noch 13 Begegnungen."