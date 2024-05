Am drittletzten Spieltag der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein kommt es zum Gipfeltreffen. Über 1000 Amateurfußball-Fans wollen diesem Duell beiwohnen.

Zweiter gegen Erster: VfB Bottrop gegen Spielvereinigung Sterkrade 06/07: So lautet das Bezirksliga-Gipfeltreffen am Sonntag (12. Mai, 15.15 Uhr) im Bottroper Jahnstadion.

"Wir freuen uns unheimlich auf das Duell. Auf solche Spiele arbeitet man die ganze Saison hin. Es wird ein packendes Duell, welches wir natürlich für uns entscheiden wollen", sagt Gündüz Tubay, erster Vorsitzender des VfB Bottrop.

Der VfB um Kapitän Kudret Kanoglu, dessen Bruder Samet ausgerechnet im Topspiel gelbgesperrt ausfällt, muss das Spiel eigentlich gewinnen, um den Traum von der Landesliga-Rückkehr aufrechtzuerhalten. Denn drei Spieltage vor Schluss haben die Bottroper (104) gegenüber den Oberhausenern aus Sterkrade (99) zwar mehr Tore geschossen sowie die wenigsten Treffer kassiert (VfB 26, Sterkrade 27), aber in der wichtigsten Wertung liegt Sterkrade vorne. Die Spielvereinigung liegt zwei Punkte vor dem VfB.

Tubay: "Ich bin mir sicher, dass am Ende der Gewinner des Spiels aufsteigen wird. Sterkrade reicht ein Unentschieden. Wir müssen einfach den Dreier holen."

Dass das nicht einfach wird, weiß auch der VfB-Boss. Denn bis zu 1000 Fans aus Oberhausen-Sterkrade haben sich angekündigt, um das Team von Lars Mühlbauer zu unterstützen. Es ist sogar ein Fanmarsch von Oberhausen nach Bottrop geplant. "Wir wissen das alles. Aber ich glaube fest an die Bottroper Fans. Alle Bottroper sollten an diesem Sonntag zusammenhalten und ins Jahnstadion kommen, damit wir in der Saison 2024/2025 zumindest wieder einen Bottroper Vertreter in der Landesliga haben", betont Tubay.

Mühlbauer, Trainer des Tabellenführers, holte erst unter der Woche durch einen 4:0-Sieg über Sportfreunde Königshardt den dritten Platz im Kreispokal. "Das wird ein sehr enges Spiel. Wir fahren aber selbstbewusst nach Bottrop. Uns erwartet zwar ein starker Gegner, aber wir sind auch nicht ohne. Wir sind immer noch der Tabellenführer."