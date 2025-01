Die Zweitvertretung des VfB Stuttgart und der FC Hansa Rostock haben jeweils einen Spieler in die Regionalliga abgegeben - in die West- und Nord-Staffel.

Die Regionalliga-West-Reserve von Fortuna Düsseldorf hat Tom Barth verpflichtet. Der 19-Jährige wechselt vom VfB Stuttgart II an den Flinger Broich und wird ab sofort die Regionalliga-Mannschaft der NRW-Landeshauptstädter verstärken.

Barth spielte in der Jugend zunächst für den FSV Waiblingen, ehe er 2020 in den Nachwuchs des VfB Stuttgart wechselte.

Zur Saison 2024/25 gelang ihm der Schritt in die zweite Mannschaft des VfB, die in der 3. Liga spielt. Dort absolvierte der 19-Jährige in dieser Spielzeit sieben Einsätze.

Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass sich Tom für einen Wechsel zu uns entschieden hat. Mit ihm gewinnen wir einen vielseitig einsetzbaren Spieler, der zudem eine gute Ausbildung genossen hat. Unser Team wird er mit seinen Qualitäten auf Anhieb verstärken."

Hansa Rostock verleiht Köster nach Kiel

Hansa Rostocks Offensivspieler Louis Köster wird bis zum Ende der Rückrunde in die Regionalliga Nord wechseln und damit in der vierthöchsten Klasse spielen. Der 22-Jährige wird bis zum Sommer an die zweite Mannschaft von Holstein Kiel verliehen.

"Für Louis ist es wichtig, dass er in seinem Alter Spielpraxis auf dem höchstmöglichen Niveau sammelt. In unserem Profikader kam er in dieser Saison bisher nur bei Kurzeinsätzen zum Zuge, daher haben wir gemeinsam mit ihm entschieden, dass eine Leihgabe in die Regionalliga Nord für alle Seiten sehr sinnvoll ist. Wir wünschen ihm in Kiel viel Einsatzzeit und freuen uns, wenn Louis zur kommenden Saison zum FCH zurückkehrt", erklärt Amir Shapourzadeh, Direktor Profi-Fußball beim FC Hansa Rostock.

In der bisherigen Saison kam der offensive Mittelfeldspieler für Hansa zu vier Einsätzen in der 3. Liga. Für die zweite Hansa-Mannschaft absolvierte Köster acht Partien in der fünftklassigen Oberliga, dabei gelangen ihm sieben Treffer.