Nach einer müden ersten Hälfte wachen die Partien der 3. Liga doch noch auf. Das Spitzenspiel in Cottbus findet keinen Sieger, während Aachen und Rostock leer ausgehen.

Der 21. Spieltag der 3. Liga stand ganz im Zeichen einer Partie. Kein Wunder, trafen im Ost-Derby zwischen Energie Cottbus und Dynamo Dresden doch der Tabellenführer und sein ärgster Verfolger aufeinander. Was alle fünf Partien am Samstagmittag einte: Es ging torlos in die Kabinen.

Auch das intensive Spitzenspiel im Stadion der Freundschaft sah keine Treffer in den dennoch ansehnlichen ersten 45 Minuten, auch wenn es auf beiden Seiten Gelegenheiten gab. So dauerte es rund eine Stunde, bis das erste Tor fiel. Und das besorgten die Gäste gegen bessere Cottbuser fast aus dem Nichts, Kapitän Stefan Kutschke veredelte eine Vorlage von Niklas Hauptmann zum 1:0 für Dynamo.

Lange sah es so aus, als könnte Dynamo die knappe Führung über die Zeit bringen, doch in der 86. Minute fiel der umjubelte Ausgleich: Timmy Thiele köpfte eine Hereingabe von links sehenswert über den Dresdener Keeper ins lange Eck. Und in der Nachspielzeit wäre das Stadion beinahe explodiert, doch Thieles nächster Kopfball prallte ans Aluminium - es blieb beim 1:1.

Auch der 1. FC Saarbrücken kann im Aufstiegsrennen den nächsten Schritt machen. Der Tabellendritte ist ab 16.30 Uhr beim SV Sandhausen, der unter der Woche zwei Neuzugänge für die Offensive präsentierte, zu Gast.

Im Tabellenkeller reiste der VfL Osnabrück mit drei Siegen ohne Niederlage und Rückenwind zu Erzgebirge Aue. Und auch wenn es nur einen Zähler gab, bauten sie diese Serie mit dem 0:0 aus. Der VfB Stuttgart II holte beim 1:1-Remis gegen 1860 München ebenfalls einen Auswärtspunkt.

Für Alemannia Aachen war es keine erfolgreiche Fahrt. Heiner Backhaus hatte vor der Partie vor der spielerischen Stärke des SC Verl gewarnt, auf dem Platz ließen die Westfalen taten folgen und besiegte die Kaiserstädter 2:1. Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock musste gegen den SV Wehen Wiesbaden einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Nach dem 1:4 gegen die Hessen sind die Hanseaten am kommenden Wochenende bei Borussia Dortmund II zu Gast.

Am Freitagabend beschenkte die Mannschaft von Viktoria Köln ihren Trainer Olaf Janßen und holte in dessen 150. Drittligaspiel einen 1:0-Sieg gegen Waldhof Mannheim.

Drei Spiele stehen am morgigen Sonntag (25. Januar) noch auf dem Spielplan. Ab 13.30 Uhr empfängt Rot-Weiss Essen mit Hannover 96 II einen direkten Konkurrent im Abstiegskampf. Im bayrischen Duell trifft der FC Ingolstadt um 16.30 Uhr auf Schlusslicht SpVgg. Unterhaching, der Spieltag wird dann von Borussia Dortmund II und Arminia Bielefeld (19.30 Uhr) beschlossen.