Transfer-Neuigkeiten in der 3. Liga: Sandhausen und 1860 München präsentieren Neuzugänge, Verl gibt einen Spieler ab.

Knapp zwei Wochen vor Transferschluss dreht sich das Wechselkarussell in der 3. Liga.

Einen Neuzugang präsentierte 1860 München. Kurz nachdem Patrick Glöckner als neuer Trainer vorgestellt wurde, folgte Philipp Maier. Der Mittelfeldmann kommt aus der 2. Bundesliga vom SSV Ulm 1846, schaffte dort den Durchmarsch aus der Regionalliga ins Unterhaus.

Der 30-Jährige kam in dieser Saison in Ulm regelmäßig zum Einsatz. "Mit dem Wechsel zum TSV 1860 München geht ein großer Wunsch für mich in Erfüllung", sagt der gebürtige Kienberger. "Ich habe den Löwen schon als Kind die Daumen gedrückt und freue mich nun sehr, das weiß-blaue Trikot tragen und vor den großartigen Fans auflaufen zu dürfen. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht."

Zudem begrüßt der Krisen-Klub einen neuen Co-Trainer: Nico Masetzky arbeitete früher bereits als Scout im 1860-NLZ. Bei Waldhof Mannheim und Hansa Rostock gehörte er bereits zum Stab des neuen Chefcoachs Glöckner.

Genau wie München erlebte auch der SV Sandhausen einen unbefriedigenden Start ins neue Jahr. Auf dem Weg zur Besserung soll auch ein neuer Stürmer helfen. Aus der zweiten schwedischen Liga kommt Viktor Granath an den Hardtwald.

Der 30-Jährige soll dem Spiel mehr Wucht verleihen. "Als groß gewachsener Zielspieler mit viel Erfahrung und ohne Trainingsrückstand ist er eine hervorragende Ergänzung unserer Offensive. Jetzt gilt es, ihn schnell mit unseren Abläufen vertraut zu machen", sagt Trainer Kenan Kocak. Der neue Angreifer bringt Erfahrung aus den oberen drei Ligen seines Heimatlandes mit.

Derweil vermeldete der SC Verl einen Abgang. Leihspieler Max Scholze geht früher als ursprünglich geplant und kehrt zum FC Bayern zurück. "Wir akzeptieren die Entscheidung von Max, dass er zurück nach München kehrt, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Seine Zeit bei uns lief aufgrund der frühen Verletzung maximal unglücklich, aber dennoch hat Max immer Vollgas gegeben und sich beim Sportclub von der besten Seite gezeigt", sagt Sportvorstand Sebastian Lange dazu.

Der 19-Jährige gehörte am ersten Spieltag zur Startelf und kam anschließend nur noch zu fünf Einwechslungen.