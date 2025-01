Marcus Steegmann und Christian Flüthmann von Rot-Weiss Essen zu Gast in unserem Talk: Die RWE-Sportchefs sprechen über die aktuelle Lage und mögliche weitere Transfers.

Der mit Spannung erwartete Rückrunden-Auftakt in Aachen wurde für Rot-Weiss Essen zu einem Debakel. Mit 0:2 verlor RWE vor über 30.000 Zuschauern am Tivoli, die Pleite hätte sogar höher ausfallen können. „Die aktuelle Lage ist beschissen“, betont RWE-Kaderplaner Marcus Steegmann. Gemeinsam mit Sportdirektor Christian Flüthmann ist Steegmann nach der Demütigung in Aachen zu Gast in unserem RWE-Talk „vonne Hafenstraße“.

Nach der Niederlage beim Aufsteiger ist Rot-Weiss Essen auf Platz 19 gerutscht. Der Druck steigt an der Hafenstraße. Doch wie ist der bittere Auftritt zu erklären? Warum liefern vor allem die Führungsspieler nicht ab? Was passiert noch auf dem Transfermarkt? Was sagen die beiden Sportchefs zur Kritik an ihrer Person? Diesen und mehr Fragen von Moderatorin Kira Alex und unserem RWE-Reporter Martin Herms stellen sich die beiden RWE-Funktionäre in unserer neuen Folge, die es auch hier bei YouTube zu sehen gibt.

Nach einer vielversprechenden Vorbereitung, in der es den Essenern gelungen ist, einige namhafte Transfers zu tätigen, reisten die akut abstiegsbedrohten Essener mit leichtem Rückenwind zum Aachener Tivoli. Vor über 30.000 Zuschauern ließ die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat alles vermissen, was in einem emotionalen Duell der Traditionsvereine nötig gewesen wäre, um zu punkten. Aachen zeigte RWE vor allem im zweiten Durchgang die Grenzen auf.

„Wir haben der Intensität von Aachen nichts entgegengebracht“, sagt Sportdirektor Christian Flüthmann. „Wir hatten nicht die Präsenz, die so ein Spiel erfordert. Das war für uns sehr enttäuschend. Wir reden immer viel, aber jetzt müssen die Dinge in die Tat umgesetzt werden“, fordert er. Was Flüthmann und Steegmann darüber hinaus zum krassen Fehlstart, zur Kaderplanung und zur Kritik zu sagen haben, können Sie in unserem Talk verfolgen. Viel Spaß mit der aktuellen Folge!



Bei „Vonne Hafenstraße – Inside RWE“ nehmen wir die wichtigste Spielszene des jüngsten Spiels von Rot-Weiss Essen auseinander, diskutieren, was den Verein in der Woche bewegt hat und was passieren muss, damit RWE das nächste Spiel gewinnt!

