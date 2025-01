Alemannia Aachen bestätigte im ersten Heimspiel des neuen Jahres seine gute Form. Vor ausverkauftem Tivoli schlug Aachen Rot-Weiss Essen mit 2:0.

In Aachen fing das Fußballjahr 2025 für die Mannschaft vom Tivoli mit einem Knaller an. Der Westschlager gegen Rot-Weiss Essen spülte 31.580 Zuschauer in das Stadion - der Tivoli war restlos ausverkauft. Über 50.000 Tickets hätte man verkaufen können.

Für jeden, der es mit Alemannia Aachen hielt, sollte dieser Sonntagnachmittag ein wahres Fest werden. Mit 2:0 schlug der Aufsteiger den angeschlagenen Klub aus dem Revier und verschärfte dadurch die Krise der Essener.

Heiner Backhaus, Coach der Alemannia, war dementsprechend mit der Leistung seiner Schützlinge überaus zufrieden: "Das war eine komplette Leistung. Angefangen von der Energie, der Haltung und dem Herz. Seit Wochen und Monaten wurde nur über dieses Spiel geredet. Es war ein Privileg, diese Partie spielen zu dürfen und genau das habe ich bei jedem Spieler in jeder Körperphase vernommen. Das ist das Wichtigste und das ist es, was die Fans sehen wollen. Ich denke, dass dies die beste Saisonleistung bis dato war."

Worte, die die gesamte Wahrheit der vorherigen knapp 98 gespielten Minuten perfekt zusammenfassen. Aachen war giftiger in den Zweikämpfen, kämpfte um jeden Zentimeter auf dem Rasen und strahlte in Ballbesitz stets eine gewisse Gefahr aus. Rot-Weiss Essen war sichtlich beeindruckt von der Intensität der Backhaus-Elf und bekam einfach keine Antwort auf dem Rasen zustande.





Einen entscheidenden Faktor dieser beherzten Leistung sah Backhaus auch in der Kaderbreite. "Diese Wechsel, die wir durchführen konnten, waren noch einmal ein Quantensprung zum letzten Jahr. Wenn man einen Castelle, Wiebe oder Toni Heinz (Anton Heinz), der endlich mal wieder vor der eigenen Kurve getroffen hat, bringen kann - schöner kann man es eigentlich nicht erleben. Von daher nehmen wir das gerne mit und widmen diesem Sieg allen Öchern, die darunter gelitten haben, dass wir so wenig Tore geschossen haben."

Die Fans in Aachen dürfen diesen Sieg über RWE immer noch feiern. Der Tivoli wurde zum Tollhaus und in Aachen gibt es zurzeit allen Grund zur Freude.

Wie gewohnt gilt das allerdings nicht für den Ex-Profi und Trainer des TSV. Der Blick gilt sofort der nächsten Aufgabe, die es aus Sicht von Heiner Backhaus in sich hat. "Die Tabelle zeigt wie immer nur eine Momentaufnahme. Für uns geht es nun nach Verl. Das ist meiner Meinung nach die mit dem Ball beste Mannschaft der Liga. Sie stehen ebenfalls komfortabel da und haben nichts zu verlieren."