Vor dem Rückrunden-Auftakt in der 3. Liga am Sonntag (19. Januar, 16.30 Uhr) hat Alemannia Aachen ein vielversprechendes Talent belohnt.

Alemannia Aachen hat Mika Pobric mit einem Profivertrag ausgestattet. Dieser ist das Ergebnis starker Leistungen im Trikot der U19 der Aachener sowie in den Einheiten des Belek-Trainingslagers mit dem Drittliga-Team.

Das 17-jährige Eigengewächs der Schwarz-Gelben kennt den Verein in- und auswendig. Pobric durchlief seit der U10 sämtliche Alemannia-Jugendteams, wobei er im Sommer des vergangenen Jahres in die U19 aufgerückt war.

In der DFB-Nachwuchsliga Gruppe F der A-Junioren kommt der Mittelfeldspieler seitdem auf 13 Einsätze (ein Tor, eine Vorlage). Gemeinsam mit Paul Ervens und Luan Braun war Pobric einer von drei U19-Akteuren ohne Profivertrag, die im Flieger nach Belek saßen. Dort konnte er das Trainerteam um Heiner Backhaus überzeugen, sodass er nun noch vor Vollendung seines 18. Lebensjahres einen Vertrag in der Ersten Mannschaft erhält.

"Den Fokus auf den eigenen Nachwuchs und die Talentförderung legen, das haben wir uns als Verein mit als oberstes Ziel gesetzt. Ich freue mich sehr, dass wir nun mit Mika einen weiteren U19-Spieler mit einem Profivertrag für das gezeigte Engagement belohnen dürfen. Wir sind gespannt, wohin seine Entwicklung ihn noch führen wird", kommentiert Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller die Beförderung des jungen Talents.

"Die Alemannia ist schon lange mein Zuhause. Es ehrt mich, dass ich es innerhalb meines Ausbildungsklubs nun bis ganz nach oben zu den Profis geschafft habe. Das Trainingslager war sehr lehrreich und hat mir gezeigt, dass ich vieles schaffen kann, wenn ich hart genug dafür arbeite", sagt Pobric.

Die Viertelfinal-Partien im Überblick: FC Teutonia Weiden – SSV Merten FSV Neunkirchen-Seelscheid – Viktoria Köln 1. FC Düren – Alemannia Aachen Fortuna Köln – SV Eintracht Hohkeppel Geplante Spieltermine im Überblick: Viertelfinale: 5. März 2025 Halbfinale: 9. April 2025 Finale: 24. Mai 2025

Im Viertelfinale des Mittelrheinpokals trifft Alemannia Aachen auf den 1. FC Düren. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend (16. Januar). Als klassentieferer Verein hat der Regionalligist aus Düren Heimrecht. In der letzten Saison duellierten sich die Schwarz-Gelben noch im Halbfinale mit Dürenern. Nach einem spannenden Pokalfight setzte sich die Alemannia mit 2:1 in der Verlängerung durch und gewann schließlich auch den Verbandspokal. In der DFB-Pokal-Hauptrunde erwies sich Double-Sieger Bayer Leverkusen beim 1:4 als zu stark.