Der FC Viktoria Köln hat ein Eigengewächs weiter an den Verein gebunden. Jonah Sticker bleibt dem Drittligisten treu.

Viktoria Köln hat mit Jonah Sticker ein weiteres Talent aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum gebunden. Der 20-Jährige, der inzwischen eine feste Säule in der Ersten Mannschaft ist, hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert und wird weiter als Allrounder in der Defensive und im Mittelfeld im Trikot der Viktoria auflaufen.

Stephan Küsters, Sportlicher Leiter Viktoria Köln, erklärt: "Jonahs Entwicklung in den letzten Monaten steht für unseren Weg bei der Viktoria. Wir haben ihm das Vertrauen geschenkt und er hat es mit super Leistungen zurückgezahlt. Er ist in den letzten Spielen verdient zum Startelf-Spieler gereift. Aus unserer Jugend kommend hat er über fleißige Arbeit auf und neben dem Platz es geschafft, sich zum wichtigen Bestandteil unserer ersten Mannschaft zu entwickeln. Diesen eingeschlagenen Weg wollen wir nun gemeinsam fortsetzen und Jonah in unserem Umfeld weiter fördern."

Sticker kam im Sommer 2022 in das NLZ von Viktoria Köln und spielte sich trotz seiner damaligen schweren Verletzung in den Fokus der Verantwortlichen. Im April 2023 unterschrieb der damalige 18-Jährige seinen ersten Profivertrag und ist seitdem festes Mitglied der ersten Mannschaft.

In dieser Saison setzte Viktoria-Cheftrainer Olaf Janßen seinen 1,80 Meter großen Allrounder ab dem 3. Spieltag in jedem 3.Liga Spiel ein, dabei stand er in elf Spielen die volle Distanz auf dem Platz. Mittlerweile lassen sich Jonahs Leistungsdaten sehen - ein Tor und vier Vorlagen in 34 Drittliga Partien sprechen für sich.

"Das Interesse des Vereins macht mich stolz und ich möchte das geschenkte Vertrauen in mich mit einer guten Entwicklung zurückgeben. Als Kölner freue ich mich natürlich riesig, weiterhin in meiner Heimatstadt bei der Viktoria zu bleiben und bin gespannt wie der Verein sich weiterhin entwickelt", sagt Sticker zur Vertragsverlängerung. "Ich blicke auch schon weiter und bin mir sehr sicher, dass ich mehr Verantwortung übernehmen will und den jüngeren Spielern gerne helfen will."

Sein Tor-Debüt gab Sticker im Dezember 2023 in Regensburg. Daran erinnert sich Sportchef Küsters genau: "In Regensburg standen wir mit einer ganz jungen Truppe auf dem Platz und haben dank Jonah beim damaligen Tabellenführer noch spät den Ausgleich erzielt. Wir freuen wir uns sehr, dass er auch in Zukunft dabeibleibt."