Der FC Energie Cottbus spielt eine Sahne-Saison und ist auf dem besten Wege in die 2. Bundesliga durchzumarschieren. Nun gab der Klub eine Personalentscheidung bekannt.

Der FC Energie Cottbus konnte eine wichtige Personalentscheidung in trockene Tücher bringen. Alexander Sebald, die Nummer zwei im Tor des Drittliga-Aufsteigers, bleibt in der Lausitz.

Der 28-Jährige bleibt dem FC Energie über die laufende Saison hinaus treu.

Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz sagte: "Wir wollten unbedingt mit ihm verlängern, weil Alexander zum einen ein sehr guter und erfahrener Torhüter und zum anderen ein ganz besonderer Mensch ist. Er hat die Situation hinter Elias Bethke unfassbar gut angenommen, geht trotzdem stets voran und ist ein extrem wichtiger Faktor innerhalb unseres Teams. Wir wissen, dass wir uns immer auf ihn verlassen können. Wenn er gebraucht wird, dann ist Alex mit allem, was er hat, für die Mannschaft da und engagiert sich zudem bereits seit längerem im Klub. Er begleitet unsere jungen Torhüter sowie die Mannschaft der U17 aus dem Nachwuchsleistungszentrum im Trainerteam und wird auch das dann weiterführen. Es ist gut, dass wir hier nun auch Planungssicherheit haben."

Der 1,89 Meter große Keeper spielte im Juniorenbereich für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Über Stationen bei den Kickers Offenbach, Austria Lustenau und dem FC Hansa Rostock landete Sebald beim SV Rödinghausen. Im Sommer 2022 schloss er sich unserem damals in der Regionalliga Nordost spielenden FC Energie an und absolvierte seither 28 Pflichtspiele, in denen er zehn Mal zu null spielen konnte.

In Cottbus ist Bethke die klare Nummer eins. Aber: Sebald kann mit einer Chance liebäugeln. Zumindest in Zukunft. Denn der 21-jährige Bethke wird immer wieder von höherklassigen Klubs umworben. Das Gute aus Sicht der Cottbuser: Das 1,91 Meter große Eigengewächs ist noch bis zum 30. Juni 2027 an Energie gebunden. Bei einem Wechsel würde eine ordentliche Ablösesumme winken.

Vor dem Spiel Anfang November bei Rot-Weiss Essen (0:4) meinte Wollitz über seine Nummer eins: "Ich glaube, dass er Noten-Bester in der 3. Liga ist. Und in der 3. Liga gibt es viele gute Torhüter, wie auch am Samstag Essens Jakob Golz. Bethke hat aber einen Vorteil: Er ist so bescheiden, dass habe ich selten erlebt. Er wird in seiner Karriere auf jeden Fall höher als in der 3. Liga spielen. Das sind Fakten. Hinter den Kulissen gibt es auch Interessenten. Aber sie werden Bethke nicht für einen Schnapperpreis kriegen. Da gibt es ein Schutzschild. Wenn dieser Torwart nicht einen Preis hat, dann weiß ich nicht, wer einen Preis haben soll.

Weiter meinte er: "Das Preisschild ist weitaus höher als bei Alexander Meyer (wechselte für rund 400.000 Euro zum VfB Stuttgart, Anm. d. Red.). Wir haben ihn schweren Herzens abgegeben. Ich will hier keine Preis-Treiberei machen. Ich würde Elias Bethke am liebsten jahrelang hier behalten. Aber davon sind wir noch aufgrund der Infrastruktur weit entfernt. Wenn ein Torwart so ein Talent ist, dann ist klar, dass der Weg irgendwann nach oben geebnet ist. Dennoch waren wir schlau genug, um ihn vertraglich bis weit über 2026 zu binden. Nicht, dass die Leute meinen, dass man mit den kleinen Cottbusern das einfach so für einen kleinen Preis machen kann."