Pünktlich zu Weihnachtszeit 2024 gab der FC Hansa Rostock zwei wichtige Vertragsverlängerungen bekannt.

Mittelfeldspieler Jonas Dirkner und Abwehrspieler Nico Neidhart bleiben Drittligist Hansa Rostock auch über die laufende Saison hinaus erhalten. Ihre Verträge wurden vorzeitig verlängert.

"Nico Neidhart ist seit mehr als 5 Jahren ein fester Bestandteil des FC Hansa und hat sich zu einer wichtigen Stütze und Identifikationsfigur des Vereins entwickelt. Als Führungsspieler hat sein Wort im Team großes Gewicht und seine Erfahrung, sportliche Qualität sowie seine bodenständige Art passen hervorragend zu uns. Wir sind sehr froh, dass Nico weiterhin an Bord der Kogge bleibt und wir unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit fortsetzen können", sagt Amir Shapourzadeh, Direktor Profi-Fußball in Rostock, zur Vertragsverlängerung von Nico Neidhart.

Neidhart, Sohn von Christian Neidhart - ehemaliger Trainer von Rot-Weiss Essen und aktuell Kickers Offenbach - selbst erklärt: "Ich habe Höhen und Tiefen in diesen Verein mitgemacht und kann inzwischen sagen, dass es die wichtigste Station meiner Karriere ist. Die Emotionalität und Wucht, die der FC Hansa mit sich bringen, sorgen jeden Tag dafür, dass ich gern dieses Trikot anziehe. Um so mehr freut es mich und meine Familie, die sich in Rostock sehr wohl fühlt, dass es hier weitergeht und ich auch in Zukunft ein Teil dieser Mannschaft sein kann".

Der 30-jährige Außenbahnspieler war 2019 vom niederländischen FC Emmen nach Rostock gewechselt und hat bisher 189 Pflichtspiele für den FCH absolviert, in denen er zehn Tore erzielte. Der größte Erfolg in dieser Zeit war der Zweitliga-Aufstieg im Jahr 2021.

Seinen laufenden Vertrag beim in Rostock hat zudem Mittelfeldakteur Jonas Dirkner vorzeitig verlängert. "Die Entwicklung, die Jonas in den ersten sechs Monaten nach seiner Rückkehr zum FC Hansa genommen hat, ist beeindruckend. Er wurde als Herausforderer für deutlich erfahrenere Spieler geholt und hat sich durch überzeugende Leistungen und souveränes Auftreten einen Stammplatz erkämpft", erklärt Amir Shapourzadeh.

"Jonas Dirkner hat das in ihn gesetzte Vertrauen mehr als zurückgezahlt und wir sind überzeugt, dass er noch viel Potential hat und seinen nächsten Entwicklungsschritt beim F.C. Hansa machen wird", so der Direktor Profi-Fußball über den zentralen Mittelfeldspieler. Der 22-Jährige Jonas Dirkner war im vergangenen Sommer vom Regionalligisten VSG Altglienicke zum FCH zurückgekehrt. In der Nachwuchsakademie der "Jungen Hanseaten" hatte er zuvor bereits bis 2017 gespielt, ehe er den Verein Richtung Hertha BSC verlassen hatte.

"Die Rückkehr zu meinem Heimat- und Herzensverein Hansa Rostock war im Sommer ein wichtiger Schritt für mich. Dass ich so schnell in der 3. Liga Fuß gefasst habe und so regelmäßig zum Einsatz gekommen bin, hat mich einerseits überrascht, aber andererseits auch gezeigt, dass die Entscheidung absolut richtig war. Ich bin glücklich, dass die sportliche Leitung so früh auf mich zugekommen ist, um den Vertrag zu verlängern und freue mich auf die Zukunft bei Hansa, die wir so erfolgreich wie möglich gestalten wollen", sagt Dirkner, der bisher in 19 Pflichtspielen zum Einsatz kam und dabei ein Tor erzielte.