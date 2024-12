Bis vor wenigen Wochen dachte man, dass Rot-Weiss Essen maximal einen Spieler im Winter holen könnte - wenn überhaupt. Mittlerweile ist die Ausgangslage eine andere.

Am Samstag steht für Rot-Weiss Essen in der 3. Liga das letzte Spiel des Jahres 2024 an. Im Kellerduell will RWE durch einen Sieg über die U23 des VfB Stuttgart ein Zeichen setzen, um mit einer verbesserten Ausgangslage in der Rückrunde den Klassenerhalt angehen zu können.

Vermutlich werden dann auch neue Spieler an Bord sein, denn die bisherige Spielzeit hat gezeigt, dass der aktuelle Kader nicht ausreichend besetzt ist. Auf einer Veranstaltung der Fan- und Förderabteilung (FFA) am 17. Dezember äußerte sich Essens Vorstandsvorsitzender Marc-Nicolai Pfeifer auch zu dieser Thematik.

Er ließ durchklingen, dass die finanzielle Situation es zuließe, dass man einen sechsstelligen Betrag in neue Spieler stecken könnte. Aktuell werde in den Gremien besprochen, wie viel Geld dem Sport zur Verfügung gestellt wird.

Klar ist: Bedarf gibt es auf vielen Positionen. Vor allem im Angriffszentrum (nach RS-Infos ist Kölns Florian Dietz weiter ein Kandidat), auf der linken Abwehrseite und im defensiven Mittelfeld.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Stuttgart nahm auch Trainer Uwe Koschinat Stellung zu der Suche nach Verstärkungen. "Es war Teil der Analyse, intern habe ich meine Meinung formuliert. Es geht um Qualität, nicht um Perspektiv-Spieler. Zugänge müssen der Mannschaft kurzfristig helfen."

Es geht um Qualität, nicht um Perspektiv-Spieler. Zugänge müssen der Mannschaft kurzfristig helfen Uwe Koschinat

Denn vor der Saison wurden zu viele Akteure verpflichtet, für die die 3. Liga Neuland war. So konnten die vielen Stammspieler, die RWE verlassen haben, nicht ersetzt werden. Daher sollen nun gestandene Spieler kommen.

Koschinat machte klar, dass er das Spiel der Essener "gerne beschleunigen" würde, "unser Spiel muss schneller werden." Wobei es perfekt wäre, wenn die potenziellen Neuen am 2. Januar schon in Essen wären, wenn Koschinat seine Jungs zur ersten Einheit bittet nach der Winterpause. Aber: "Qualität geht vor Geschwindigkeit."

Denn die kommenden Schüsse müssen sitzen und es wird noch viele weitere Drittligisten geben, die ähnliche Spielertypen suchen wie RWE im Winter.