Arminia Bielefeld hat am Freitagabend (29. November) die Tabellenführung in der 3. Liga übernommen. Ingolstadt wurde mit 1:0 besiegt.

Gegen die personell geschwächten Ingolstädter bestimmte Arminia Bielefeld lange die Partie und bewies Geduld: Ein Flachschuss aus der Distanz von Louis Oppie (76.) besiegelt den 1:0-Sieg der Ostwestfalen, die die Tabellenführung zumindest bis Samstagnachmittag innehaben.

Bielefelds Trainer Mitch Kniat sagte bei "Magenta Sport" über den linken Hammer von Siegtorschütze Oppie:"Ich habe schon mal vor einem Jahr gesagt, dass sein linker Fuß auf jeden Fall Bundesliga-Charakter hat. Und er zeigt es immer wieder."

Zum Spiel meinte der Arminia-Erfolgscoach: "Wir waren von der ersten Minute an gleich da. Wir wollten eine Reaktion auf das Spiel in der vergangenen Woche zeigen, das ist uns auch gelungen. In der ersten Halbzeit hatten wir gleich zwei gute Chancen. Wenn wir die nutzen, wird es vielleicht am Ende nicht so spannend. Wir sind im zweiten Durchgang immer wieder über die Flügel gekommen, hatten teilweise sehr gute Gelegenheiten. Insgesamt haben wir aber immer wieder gute Lösungen gefunden, uns am Ende mit dem Tor belohnt und haben wieder zu Null gespielt. Deswegen geht der Sieg in Summe auch in Ordnung."

Sabrina Wittmann, Trainerin des FC Ingolstadt, war mit dem Auftritt ihrer Schützlinge überhaupt nicht zufrieden und sprach Klartext: "Das war eine absolut verdiente Niederlage, leider. Wir waren sehr, sehr fehlerbehaftet. Bei den Basics, wie Ballan- und -mitnahme, dann auch beim Passspiel, mal zu kurz, mal zu lang. Das hat von Minute zu Minute Kraft gekostet. Wir mussten dann immer wieder gegenlaufen. Das war schlussendlich der größte Grund."

Die Statistik zum Spiel

Bielefeld: Kersken - Lannert, Großer, Schneider, Oppie - Russo - Wörl (90.+1 Schreck), Corboz - Young (85. Kunze), Kania, Schroers (74. Biankadi)

Ingolstadt: Funk - Keidel, Cvjetinovic, Lorenz, Guwara (6. Decker) - Fröde, Plath - Kopacz, Kanuric (77. Heike) - Grönning, Zeitler (77. Borkowski)

Schiedsrichter: Felix Bickel (Wolfsburg)

Tor: 1:0 Oppie (76.)

Gelbe Karten: Young (3), Wörl (3), Corboz (4), Kania (2), Russo (2) - Keidel (2), Decker

Zuschauer: 18.757