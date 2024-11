Einige Drittligisten nutzen die Länderspielpause, um in Form zu bleiben und diese zu testen. Mit unterschiedlichem Ausgang.

Das ist eine bittere Pleite! Im Rahmen der dritten und letzten Länderspielpause in diesem Jahr bestritt der FC Ingolstadt am Donnerstagnachmittag (14. November) ein Testspiel beim FC Augsburg. Auf dem Trainingsgelände des schwäbischen Erstligisten musste sich der Drittligist am Ende deutlich mit 0:7 geschlagen geben.

Die Schanzer rotierten gegenüber dem Auswärtserfolg in Hannover auf einigen Positionen. So fanden sich mit Marius Funk, Mladen Cvjetinovic, Felix Keidel, Lukas Fröde und Sebastian Grønning lediglich fünf Spieler aus der Startelf vom Sonntag in der Anfangsformation wieder.

FCI gegen Augsburg: Funk (46. Dehler) - Guwara (85. Rexhepi), Lechner, Cvjetinovic (85. Agostinelli), Keidel (85. Pestel)- Plath (85. Chirinos), Fröde (46. Özden), Dühring (85. Berk), Öztürk (85. Souleymane) - Grønning (63. Ham), Borkowski (46. Zeitler)

Augsburger Tore: 1:0 Tietz (21.), 2:0 Koudossou (31.), 3:0 Kabadayi (41.), 4:0 Kabadayi (43.), 5:0 Kücüksahin (59.), 6:0 Maier (66.), 7:0 Heinze (81.)

Deutlich besser machte es FCI-Liga-Konkurrent Dynamo Dresden: Die SGD hat ein Testspiel gegen den Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt mit 6:1 (2:0) gewonnen. In der Walter-Fritzsch-Akademie erzielten David Kubatta, Dmytro Bohdanov (2), Jonas Oehmichen, Robin Meißner und Christoph Daferner die Tore für Schwarz-Gelb.

Das Duell mit dem aktuellen Tabellendritten der Regionalliga Nordost war mit einer Spielzeit von zweimal 60 Minuten angesetzt. Dynamo-Cheftrainer Thomas Stamm nutzte die Begegnung während der Länderspielpause, um insgesamt 22 Akteuren Einsatzzeit zu verschaffen, darunter auch jenen, die zuletzt weniger Spielminuten sammeln konnten.

Dresden: Mesenhöler (60. Böhm) - Risch (90. Heise), Kubatta (75. Bünning), Duah (90. Boeder), Marx (90. Sterner), Casar (90. Zickler), Oehmichen (90. Hauptmann), Berger (60. Batista Meier), Park (60. Meißner), Bohdanov (90. Lemmer), Kutschke (90. Daferner)

Tore: 1:0 Kubatta (18.), 2:0 Bohdanov (20.), 3:0 Meißner (77.), 4:0 Oehmichen (86.), 5:0 Bohdanov (90.), 6:0 Daferner (106.), 6:1 Motango (120.)

Drittliga-Schlusslicht VfL Osnabrück konnte auch im Testspiel kein neues Selbstvertrauen tanken. Im Test gegen den West-Regionalligisten SV Rödinghausen von Farat Toku unterlag die Mannschaft von Pit Reimers mit 2:3.

VfL Osnabrück: Jonsson (46. Richter) – Semic (85. Kroll), Wiemann, Karademir, Ajdini (63. Gyamfi) – Gnaase (46. Tesche), Kehl, Kayo (46. Ercan) – Beyer (63. Langhammer), Müller (85. Cramer), Wiethaup (63. Mulaj)

Tore: 1:0 Tesche (52.), 1:1 Engelmann (53.), 2:1 Müller (66.), 2:2 Hoch (83.), 2:3 Seaton (84.)