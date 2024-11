Drittligist SV Sandhausen ist zurück in der Erfolgsspur. Vor dem Spiel bei Rot-Weiss Essen eroberte sich der SVS Platz eins zurück.

Der SV Sandhausen ist der neue Tabellenführer der 3. Liga. Nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Serie feierte Sandhausen am Samstagnachmittag einen 4:0-Erfolg gegen Alemannia Aachen. Dabei profitierte der SVS auch von einer frühen Roten Karte gegen Aachens Gianluca Gaudino (3.).

Für die Vorentscheidung sorgte Stanislav Fehler mit seinem Traumtor in der 64. Minute zum zwischenzeitlichen 3:0. Aus knapp 25 Metern lupfte Fehler den Ball sehenswert ins Gehäuse der Gäste, nachdem eine Rettungsaktion von Alemannia-Keeper Elias Bördner missglückt war. Für Fehler war dieser Treffer ganz besonders.

Denn: Es war sein erstes Profitor. Bei seinen ersten acht Einsätzen konnte er schon zwei Vorlagen beisteuern, bis zum Premierentreffer in der 3. Liga musste er allerdings länger warten. Insgesamt kommt der Offensivspieler in elf Pflichtspielen für Sandhausen auf zwei Treffer (einen im Badenpokal) und zwei Vorlagen.

In der vergangenen Saison spielte Fehler noch in der Regionalliga Nord für die Zweitvertretung von Holstein Kiel. Dort empfahl sich der trickreiche und torgefährliche Angreifer mit 34 Scorerpunkten in 33 Partien (20 Tore, 14 Vorlagen) für einen Drittliga-Vertrag beim SV Sandhausen.

Seine ersten Schritte im Seniorenbereich machte der heute 21-Jährige allerdings beim FC Schalke 04, wo er im Alter von 18 Jahren sein Debüt bei der U23 feierte und dort insgesamt fünf Regionalliga-Spiele absolvierte. Zuvor wurde er in der U19 unter Trainer-Urgestein Norbert Elgert ausgebildet (16 Spiele, 4 Tore). Insgesamt schnürte Fehler zweieinhalb Jahre die Schuhe für die Knappen.

Sandhausen gastiert in zwei Wochen in Essen

Weiter geht es für Fehler und Sandhausen nach der Länderspielpause am 23. November (14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel an der Hafenstraße bei Rot-Weiss Essen. Dort möchte die Mannschaft von Cheftrainer Sreto Ristic die Tabellenführung verteidigen.

Nur zweimal trafen RWE und Sandhausen in ihrer Vereinsgeschichte überhaupt aufeinander. 2023/24 setzte sich der SVS in beiden Spielen durch, im Rückspiel (2:0) verpasste der einstige Zweitligist den Essenern sogar den letztendlich entscheidenden Dämpfer im Aufstiegsrennen.