Das war ein Tag zum Vergessen für Alemannia Aachen! Beim SV Sandhausen unterlag der Aufsteiger mit 0:4.

320 Kilometer hin und 320 Kilometer zurück - und: keine Punkte im Gepäck. Alemannia Aachens Reise zum SV Sandhausen wird am Ende der Saison 2024/2025 nicht zu den schönen Erinnerungen gehören.

Nach nur drei Minuten kassierte Gianluca Gaudino wegen groben Foulspiels die Rote Karte und dezimierte Alemannia unterlag der Spitzenmannschaft der Baden-Württemberger, die Rang eins in der Tabelle übernahmen, mit 0:4.

Sreto Ristic, Trainer des SV Sandhausen, sagte bei "Magenta Sport": "Es hat ein bisschen gedauert die Dose zu öffnen, haben bisschen was angepasst und dann hat es geklappt. Wir haben uns belohnt und eine Reaktion gezeigt auf diese Klatsche zu Hause. Die Spieler dürfen schon feiern wegen dem Sieg, aber die Tabelle ist eine Momentaufnahme. Wenn wir Erster sind, dann ist das, dafür müssen wir uns nicht schämen. Die Tabelle ist verwirrend, aktuell genießen wir sie."

Derweil war Heiner Backhaus, Alemannia-Trainer, überhaupt nicht zufrieden und allen voran auf Schiedsrichter Lukas Benen nicht gut zu sprechen.

Die Statistik zum Spiel Sandhausen: Königsmann - Lorch, Schikora (55. Fuchs), Lewald - Stolze, Wolf, Halimi (77. Greil), Carls (77. Ehlich) - Meier (29. David Otto), Baumann, Iwe (55. Fehler) Aachen: Bördner - Hanraths, Rumpf (46. Goden), Yarbrough - Heister (60. Winter), Gaudino, Bahn (67. Baum), Strujić (67. Meyer) - El-Faouzi - Töpken (60. Bakhat), Scepanik Schiedsrichter: Lukas Benen (Nordhorn) Tore: 1:0 Wolf (39.), 2:0 David Otto (62.), 3:0 Fehler (64.), 4:0 Baumann (85.) Rote Karte: Gaudino wegen groben Foulspiels (3.) Gelbe Karten: Schikora (3), Lorch - Bahn (2), Hanraths (3) Zuschauer: 4309

Backhaus bilanzierte: "Ich fühle mich angesichts der frühen Roten Karte nicht fair behandelt. Die Aktion war nur wenige Meter von der Trainerbank entfernt, ich habe solche Zweikämpfe in meiner Spieler- und Trainerkarriere schon hundert Mal gesehen. Wir wollten so früh nicht schon eine Gelbe Karte kassieren, doch der Schiedsrichter zog glatt Rot, was nicht gerade für eine lockere Linie spricht. Aber wenn er diese Linie einmal zeigt, dann erwarte ich auch, dass er sie durchzieht."

Ein Beispiel hatte Backhaus auch parat: "Soufiane El-Faouzi wird in der achten Minute rüde von den Beinen geholt, da wurde nur die Achillessehne getroffen – und es gibt nur Gelb. Das ist für mich die entscheidende Szene im Spiel. Wir spielen 90 plus drei Minuten in Unterzahl gegen eine sehr gute Mannschaft, vor dem 2:0 hatte ich aber lange das Gefühl, dass wir näher am Ausgleich dran sind. Deshalb kein Vorwurf an meine Mannschaft. Hinten raus hat die Luft gefehlt, die Qualität von Sandhausen kam dann zum Tragen."