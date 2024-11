Am Wochenende ist Niclas Pieper als Pressesprecher zum letzten Mal für Rot-Weiss Essen im Einsatz. Sein Nachfolger ist nun bekannt.

Pressesprecher Niclas Pieper wird Drittligist Rot-Weiss Essen nach über neun Jahren verlassen. RevierSport berichtete über den Abgang, der nach dem kommenden Auswärtsspiel von RWE in Aue (Sonntag, 16:30 Uhr) vollzogen wird.

Einen Nachfolger hat RWE bereits gefunden. Henrik Lerch (43) wird ab dem 15. November 2024 die Abteilung Medien & Kommunikation bei Rot-Weiss Essen leiten. Der ausgebildete Redakteur wird Nachfolger von Pieper (32), der den Verein auf eigenen Wunsch verlässt.

Pieper hatte im Oktober 2015 bei RWE als Praktikant angefangen, war in der Folge in der Marketingabteilung sowie als Assistent der Geschäftsführung tätig, eher er zum 1. Juli 2020 Pressesprecher wurde und die Abteilung Medien & Kommunikation leitete.

„Wir bedanken uns bei Niclas für seinen großen und einzigartigen Einsatz für unseren Verein über viele Jahre hinweg und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, betonen RWE-Vorstandsvorsitzender Marc-Nicolai Pfeifer und Vorstand Alexander Rang im Gleichklang. „Mit Blick nach vorne freuen wir uns über einen nahtlosen Übergang auf dieser wichtigen Position. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir in Henrik Lerch einen hochmotivierten und erfahrenen Kommunikationsfachmann aus der Fußballbranche für Rot-Weiss Essen und unsere Vision gewinnen konnten. Gemeinsam haben wir bei RWE viel vor und auch Henrik wird dabei eine wesentliche Rolle übernehmen.“

Lerch, der zu Beginn seiner Laufbahn auch einige Jahre für RevierSport als freier Mitarbeiter tätig war, war nach einem Volontariat zum Redakteur bei der FUNKE Mediengruppe (2008 bis 2010) unter anderem in den Kommunikationsabteilungen des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt (2014 bis 2018) und des Fußballverbandes Niederrhein in Duisburg (2018 bis 2021) tätig. Zuletzt hat er für die Essener PR-Agentur Heyst sowie sechs Monate lang für die EURO 2024 GmbH der UEFA gearbeitet, für die er die Event-Kommunikation für den EM-Spielort Düsseldorf koordiniert hat.