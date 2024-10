Alemannia Aachen ist seit sechs Spielen ungeschlagen. Der Aufsteiger ist nur schwer zu bezwingen, nur mit dem Toreschießen tun sich Kaiserstädter.

17 Punkte nach zwölf Spielen: Alemannia Aachen ist sehr gut in die Drittliga-Saison 2024/2025 gestartet. Immerhin fehlten die Aachener zehn Jahre im deutschen Profifußball und haben sich positiv zurückgemeldet.

Seit sechs Begegnungen ist die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus ohne Niederlage und weist nach zwölf Partien ein Torverhältnis von 13:13 Treffern vor. Während die Defensivreihe zu den besten in der 3. Liga gehört, trifft keine andere Mannschaft weniger in des Gegners Tor als die Alemannia. Vorne drückt der Schuh.

Und ausgerechnet Cas Peters, den die Alemannia im vergangenen Sommer zum FSV Frankfurt verlieh, trifft am Bornheimer Hang nach Belieben. In der Regionalliga Südwest führt der FSV die Tabelle an und hat in Peters einen echten Torjäger in seinen Reihen - 14 Spiele, zehn Buden!

Erst jüngst, beim 3:0-Sieg über den FC Villingen, traf der 31-jährige Peters dreimal ins Schwarze und führte die Frankfurter im Alleingang zum nächsten Dreier. In Aachen ist der niederländische Stürmer bis zum 30. Juni 2026 gebunden. Vielleicht kehrt er ja im nächsten Sommer zurück und beendet spätestens dann die Alemannia-Torflaute.

Die Transfers von Alemannia Aachen im Überblick:

Zugänge: Charlison Benschop (Wuppertaler SV), Bentley Baxter Bahn (Waldhof Mannheim), Leandro Putaro (VfL Osnabrück), Gianluca Gaudino (SV Stripfing), Ismail Harnafi (1. FC Düren), Felix Meyer (BFC Dynamo), Soufiane El-Faouzi (Fortuna Düsseldorf II), Jabez Makanda (Berbourg), Kevin Goden (Waldhof Mannheim), Luca Schmidt, Faton Ademi, Leon Rashica (alle eigene U19), Elias Bördner (Viktoria Köln), Lamar Yarbrough (SSV Ulm 1846), Patrick Nkoa (Hansa Rostock), Ayman Aourir (zuletzt ohne Klub)

Abgänge: Franko Uzelac (MSV Duisburg), Robin Afamefuna (Fortuna Köln), Beyhan Ametov (Wuppertaler SV), Vleron Statovci, Jan Strauch (beide 1. FC Düren), Vincent Schaub (Sportfreunde Lotte), Ismail Harnafi (Borussia Mönchengladbach II, ausgeliehen), Cas Peters (FSV Frankfurt, ausgeliehen), Kilian Pagliuca, Bastian Müller (beide Ziel unbekannt)