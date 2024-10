Rot-Weiss Essen beendet die Englische Woche in der 3. Liga am Samstag bei Hansa Rostock. Beim Zweitliga-Absteiger brennt aktuell der Baum.

Das kommt für Rot-Weiss Essen möglicherweise zum falschen Zeitpunkt. Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock hat als Reaktion auf den schlechten Saisonstart in der 3. Liga seinen Trainer Bernd Hollerbach freigestellt. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit, zwei Tage zuvor hatte Hansa beim 0:2 beim 1. FC Saarbrücken die fünfte Niederlage im elften Saisonspiel kassiert. Rostock belegt den 18. Platz. Vorerst werden die Co-Trainer Simon Pesch und Marcus Rabenhorst die Mannschaft übernehmen.

„Nach eingehender Analyse der bisherigen Spiele fehlt der sportlichen Leitung, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat die finale Überzeugung, dass sich die derzeitige tabellarische Situation unter Bernd Hollerbach kurzfristig verbessern wird“, sagte Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball: „Daher sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir in der Mannschaft einen neuen Impuls setzen müssen und haben entschieden, den Chef-Trainer freizustellen.“

Hollerbach, der erst im Sommer nach dem Abstieg nach Rostock gekommen war, sagte, er „bedauere es sehr, dass meine Arbeit hier endet“. Er habe „mit viel Leidenschaft alles versucht, um die Kogge wieder in ein gutes Fahrwasser zu bekommen.“

Am kommenden Samstag (14 Uhr, MagentaSport) ist Rot-Weiss Essen zu Gast im Ostseestadion. Der Druck ist vor diesem Duell der Traditionsvereine auf beiden Seiten groß. RWE verlor am Mittwochabend sein Heimspiel gegen den SC Verl und steht nur noch einen Platz vor den Abstiegsrängen. Essens Torwart Jakob Golz hatte nach dem Verl-Spiel betont, dass nun drei Punkte in Rostock Pflicht seien.

Rot-Weiss Essen: 2500 RWE-Fans fahren nach Rostock

Unterstützung erhalten die Essener im Ostseestadion von rund 2500 RWE-Fans, die ihr Team begleiten werden. Schon in der Vorwoche waren über 2000 Tickets verkauft, die Fan- und Förderabteilung setzt einen Sonderzug ein, der innerhalb von einer Stunde ausverkauft war.