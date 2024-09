Christoph Dabrowski bastelt an der Formel für den ersten Heimsieg.

Drittligist Rot-Weiss Essen empfängt am Mittwoch die Zweitvertretung von Borussia Dortmund an der Hafenstraße. Christoph Dabrowski peilt den ersten Heimsieg an.

Sechs Spiele, fünf Punkte, Platz 18: Mit diesem Saisonstart kann Rot-Weiss Essen natürlich nicht zufrieden sein. Bislang konnte der Drittligist noch nicht an die letztjährigen Leistungen anknüpfen. Klar ist: Nun müssen Siege her. Der Anfang soll am Mittwochabend (25. September, 19 Uhr) vor heimischem Publikum gemacht werden, wenn die U23 von Borussia Dortmund an die Hafenstraße reist. Zu dieser Partie werden 16.000 Fans erwartet, darunter rund 700 Gäste aus Dortmund. Der BVB II startete in den ersten fünf Saisonpartien ebenfalls holprig, konnte die jüngste Partie gegen Alemannia Aachen aber mit 3:0 gewinnen und sich etwas Luft verschaffen. Über den kommenden Gegner sagte Cheftrainer Christoph Dabrowski auf der Pressekonferenz am Dienstag: "Sie haben sehr viele junge, talentierte Spieler, die fußballerisch eine große Qualität haben. Gerade in der vordersten Reihe haben sie viel Geschwindigkeit. Deswegen sind sie sehr stark im Umschaltspiel und haben dort ihre Stärken." Unabhängig vom Gegner soll aber endlich der erste Heimsieg der Saison eingefahren werden. Der Ex-Profi erwartet von seinem Team einen engagierten und mutigen Auftritt: "Wir wollen die Stärken des Gegners bremsen. Dafür brauchen wir im eigenen Ballbesitz eine gute Positionierung, um dementsprechend gut abgesichert zu sein und ihre Stärken rauszunehmen."

In der zweiten Partie der Englischen Woche muss Dabrowski weiterhin auf Ekin Celebi (Muskelverletzung am Sehnenansatz), Moussa Doumbouya (Reha nach Leistenoperation), Kelsey Owusu (Zerrung) und Thomas Eisfeld (leichter Muskelfaserriss im Adduktorenbereich) verzichten. Mit Robbie D'Haese kam nun ein weiterer Ausfall hinzu. "Heute beim Abschlusstraining ist leider D'Haese dazugekommen. Er hat sich leicht am Adduktor gezerrt und wird ausfallen. Eric Voufack hat dafür wieder trainiert. Dementsprechend ist er morgen auch im Kader", betonte der RWE-Trainer.

